"No Man's Sky Beyond": Krasses Update für den ehemaligen Weltraum-Flop

In "No Man's Sky" steht den Spieler das ganze Universum offen.

Der Start von "No Man's Sky" war alles andere als gut. Fehlende Features und schlechte Kommunikation. Aber aus dem hässlichen Entlein ist ein echter Spieleschwan geworden.

Unzählige Welten, die sich alle besuchen lassen, umfangreiches Crafting-System: Vor dem Release klang "No Man's Sky" wie der Traum eines jeden Weltraumfans. Doch der Traum entpuppte sich als Albtraum. Sich wiederholende Welten, repetitive Aufgaben und ein doch sehr leeres Weltall.

"No Man's Sky Beyond": Ambitioniertes Update kommt kostenlos

Das zuvor gepriesene "No Man's Sky" floppte. Steam bot damals an, das Spiel zurückzunehmen. Aber wer das gemacht hat, machte einen größeren Fehler, als Spieler, die es behalten haben. Denn Entwickler Hello Games zog sich nicht zurück und versuchte, das Weltraum-Abenteuer in der Versenkung verschwinden zu lassen.

Stattdessen ging man auf die Kritik ein und arbeitete nach Release weiter an "No Man's Sky". In den vergangenen Jahren erschienen zahlreiche kostenlose Updates, die das Spiel zu dem gemacht haben, was es zum Release hätte sein sollen und nun steht die nächste große Erweiterung an.

"No Man's Sky Beyond": Mehr Multiplayer-Funktionen geplant

Am 14. August erscheint das Beyond-Update für "No Man's Sky" und das soll es richtig in sich haben. Gleich drei große Aktualisierungen soll es laut Hello Games beinhalten. Sie seien eine Mischung aus Features, von denen die Entwickler geträumt haben und eine Reaktion darauf, wie "No Man's Sky" gespielt wird.

Dazu gehören eine ausgeweitete Online-Erfahrung mit neuen Sozial- und Multiplayer-Funktionen. Mit diesen sollen Spieler überall im "No Man's Sky"-Universum zusammenspielen können.

"No Man's Sky Beyond": Abtauchen in eine neue Welt

Aber das ist noch nicht alles. Denn "No Man's Sky" kommt in die virtuelle Realität. Spieler sollen künftig direkt in die Weiten des unerforschten Universums eintauchen können und alles, was in "No Man's Sky" und Updates möglich ist, auch in VR erleben können.

Welche dritte große Neuerung mit dem Beyond-Update ansteht, will Hello Games nicht verraten. Aber allzu lange warten müssen "No Man's Sky"-Spieler nicht. Schon am 14. August erscheint das Update für PC und Konsole.

