Massive Störung bei Facebook

München - Das soziale Netzwerk Facebook hat einen Ausfall. Seit dem Vormittag können viele Nutzer die Startseite nicht mehr aufrufen.

Auf der Website www.allestörungen.de häufen sich die Fehlermeldungen: Seit 10 Uhr gibt es demnach eine Störung beim sozialen Netzwerk Facebook. Auch auf Twitter melden Menschen unter dem Hashtag „facebookdown“, dass nichts mehr geht.

Nutzern zufolge, kann meist die Seite oder der News-Feed nicht geladen werden oder es gibt Probleme beim Einloggen. Bei manchen stürzt die IOS-App häufig ab und wird unerwartet beendet. Auch eine Neuinstallation habe nicht geholfen. Teilweise wird eine Meldung angezeigt, man müsse sich erst mit Freunden verbinden. Andere Nutzer berichten, ihre Chronik werde nicht mehr aktualisiert.

Beiträge können nicht geplant werden

Einige melden Fehler, wenn sie über Facebook spielen. Dabei stürze das Endgerät ab oder man müsse sich laufend neuanmelden. Häufig funktioniert auch das Planen von Beiträgen nicht. Dabei wird „Status konnte nicht aktualisiert werden“, schreibt eine Nutzerin. Bei manchen bestehen die Probleme nicht erst seit 10 Uhr, sondern bereits seit mehreren Tagen.

Die meisten Störungen gibt es demnach bei Facebook auf dem Smartphone. Teilweise lädt die Seite am PC, allerdings nur über den Browser Edge.

Bisher kein Statement von Facebook

Wann die Probleme behoben sein werden und warum sie bestehen, ist laut Bild nicht bekannt. Ein offizielles Statement von Facebook gibt es bisher nicht.

Den Störungsmeldungen zufolge gibt es teilweise allgemein Probleme mit dem Internet. Auch Google und Youtube funktionieren nicht einwandfrei. Die Störungsmeldungen kommen aus ganz Europa. In Deutschland treten laut der Website die meisten Probleme in den Städten München, Hamburg, Berlin und Frankfurt auf.

Erzwungene Online-Auszeit also für manche Menschen am Mittwoch. Eine Userin kommentiert die Fehler-Meldungen wie folgt: „Könnt ihr echt nicht mal zwei Stunden ohne FB? Oha.“ Die meisten werden wohl einfach auf Whats-App ausweichen. Dort gibt es neue Funktionen, die an Snapchat erinnern.

