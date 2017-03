WhatsApp sieht plötzlich ganz anders aus

München - In einer neuen Version von WhatsApp haben wichtige Funktionen ihren alten Platz verloren. Hier lesen Sie, was sich verändert hat.

In der Beta-Version für Android-Nutzer testet WhatsApp neue Funktionen, bevor sie der Masse zur Verfügung gestellt werden. Nutzer dieser Beta-Funktion müssen sich nun mit einem verändertem Design von WhatsApp arrangieren: Medien und der eigene Standort werden nicht mehr mit dem Büroklammer-Symbol rechts oben verschickt. Stattdessen sind diese wichtigen Funktionen jetzt im Text-Feld zu finden, wie Chip berichtet. Auch das Nachrichtenfeld ist optisch überarbeitet worden - es hat nun abgerundete Ecken.

In den letzten Monaten hat der Messenger-Dienst immer wieder Neuerungen eingeführt: Es können jetzt zum Beispiel Status-Updates veröffentlicht werden, die nach 24 Stunden wieder verschwinden. So entwickelt sich WhatsApp zunehmend zu einem sozialen Netzwerk - und sagt neuen Konkurrenten wie Snapchat den Kampf an. Das kam bei vielen Nutzern nicht gut an, sodass WhatsApp schon wenig später zurückruderte.

Mit einer anderen Funktion konnte WhatsApp vor wenigen Tagen dagegen größtenteils positive Schlagzeilen machen: Nutzer können ihre Medien nun löschen und so mehr Speicherplatz schaffen.

