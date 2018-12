Netflix im Dezember 2018: Neue Serien, Filme und Originals beim Streaming-Giganten

Netflix bietet auch im Dezember neue Serien, Staffeln und Filme auf seiner Plattform an. Hier finden Sie die aktuellen Streaming-Angebote für den Dezember 2018.

München - Was ist neu bei Netflix im Programm? Unsere Übersicht zeigt neue Filme, Serien und Dokumentationen, die Netflix im Dezember 2018 anbietet - unter anderem exklusiv als Netflix-Original den neuen Film mit Sandra Bullock und John Malkovich - „Bird Box“.

Das Streaming-Portal aus den USA ist längst auch in Deutschland beliebt geworden. Seit 2007 ist Netflix im Video-on-Demand-Geschäft und zählt seit einigen Jahren zu den größten Streaming-Anbietern weltweit. Im Oktober 2018 hatte Netflix weltweit 137 Millionen Abonnenten.

Bis 2010 war das Unternehmen nur in den Vereinigten Staaten verfügbar, kurz darauf folgte die Expansion nach Kanada, Lateinamerika und in die Karibik. Allein in den USA hat Netflix - Stand 2018 - 58,5 Millionen Abonnenten und damit mehr Zuschauer als jeder einzelne Fernsehsender in den Vereinigten Staaten. Mit Ausnahme von Syrien, Nordkorea, der Volksrepublik China und der Krim ist Netflix in jedem Land weltweit verfügbar.

Diese neuen Filme gibt es bei Netflix ab dem 1. Dezember 2018

- Deadpool

Basierend auf Marvels unkonventionellstem Anti-Helden, erzählt der Film die Geschichte des ehemaligen Special Forces Soldaten und Söldners Wade Wilson, der - nachdem er sich einem skrupellosen Experiment unterzieht - unglaubliche Selbstheilungskräfte erlangt und sein Alter Ego Deadpool annimmt. Mit schwarzem, schrägen Sinn für Humor und ausgestattet mit neuen Fähigkeiten begibt sich Deadpool auf die unerbittliche Jagd nach seinen Peinigern, die beinahe sein Leben zerstörten. Mit Ryan Reynolds.

- Green Room

Ein absolutes Worst-Case-Szenario: Mit dem letzten Tropfen Benzin und völlig abgebrannt, schafft es die Punkband „Ain't Rights“ gerade noch zu ihrem Gig in einer entlegenen Kneipe im amerikanischen Nirgendwo. Das Publikum besteht ausschließlich aus Nazi-Skinheads und der Plan, sofort nach dem Auftritt abzuhauen, scheitert, als sie unfreiwillig Zeuge eines brutalen Mordes werden. Der gnadenlose Anführer der Nazi-Gang, Darcy Banker, befiehlt seiner Kampftruppe, alle Zeugen des Verbrechens zu eliminieren. Die Band verbarrikadiert sich gemeinsam mit der Skin-Braut Amber im Backstageraum. Es folgt ein erbarmungsloser Showdown Skins vs. Punks. Als der Bodycount steigt, müssen sich die Überlebenden etwas einfallen lassen, um dem grausamen Katz-und-Maus-Spiel ein Ende zu bereiten. Mit Patrick Stewart.

- Bridge of Spies: Der Unterhändler

1957, als der Kalte Krieg auf einem Höhepunkt ist, gelingt den USA die Verhaftung des Sowjetagenten Rudolf Abel. Er wird vernommen, verweigert aber die Zusammenarbeit. Als Pflichtverteidiger bekommt er jemanden zur Seite gestellt, dessen Fähigkeiten außer Frage stehen, der jedoch als Versicherungsanwalt wenig Expertise für seinen neuen Auftrag mitbringt: James Donovan. Der Jurist ist skeptisch, zumal die Verteidigung eines feindlichen Agenten von vielen als Landesverrat angesehen wird.Donovans persönliche Lage spitzt sich zu, als ihn der CIA-Beamte Hoffman , beindruckt von Donovans Auftritten im Gerichtssaal, mit einer neuen Mission betraut. Das U-2-Spionage-Flugzeug des US-Piloten Francis Gary Powers wurde über der Sowjetunion abgeschossen. Donovan soll nach Ost-Berlin, um mit den Sowjets die Freilassung zu verhandeln – und einen Gefangenenaustausch zu initiieren. Von Steven Spielberg, mit Tom Hanks.

+ Tom Hanks in dem Steven-Spielberg-Film „Bridge of Spies“ © Netflix

- Monuments Men - Ungewöhnliche Helden

Als der Zweite Weltkrieg sich dem Ende zuneigt und Nazideutschland an allen Fronten immer weiter zurückgedrängt wird, erlässt Hitler den Befehl, dass keine Kunstwerke für den Feind zurückgelassen werden sollen. Alles, was nicht mitzunehmen ist, soll vernichtet werden. Genau diese Zerstörung wertvoller, historischer Kunstwerke zu verhindern ist die Aufgabe des ungewöhnlichen amerikanischen Platoons um Anführer George Stout. Zusammen mit seinem Freund James Rorimer und fünf weiteren Kunstexperten begibt sich Stout direkt an die Westfront, um den Schaden, soweit dies möglich ist, einzudämmen. Doch seitens der Armee wird der Spezialeinheit hauptsächlich Unverständnis entgegen gebracht und die Männer, die mit dem Pinsel besser umgehen können als mit dem Gewehr, müssen sich ihren Respekt hart erkämpfen. Regie führte George Clonney, Darsteller sind unter anderem Matt Damon, Cate Blanchett, Bill Murray und John Goodman.

- Battle

Nach dem Bankrott ihres Vaters bricht das Leben einer jungen Tänzerin zusammen. Doch als Amalie den Hip-Hop-Tänzer Mikael kennenlernt, kommt wieder Schwung in ihr Leben.

- The Little Mermaid

In dieser Verfilmung des Klassikers stellt eine Zirkusmeerjungfrau in Gefangenschaft das Leben eines skeptischen Journalisten und seiner kleinen Schwester auf den Kopf.

- Angelas Weihnachten

Angela kommt beim weihnachtlichen Kirchbesuch mit ihrer Familie eine außergewöhnliche Idee. Dieser herzerwärmende Film basiert auf dem Roman von Frank McCourt.

- Bobby Robson: More Than a Manager

Werfen Sie einen Blick in das Leben des legendären Fußballtrainers Bobby Robson, dessen feines Gespür für das Spiel nur vom Einsatz für seine Teams übertroffen wurde.

- Legenden der Leidenschaft

In den Weiten Montanas, auf einer Ranch, lebt Colonel Ludlow mit seinen drei Söhnen. Es ist die Zeit kurz vor dem Ersten Weltkrieg. Der Jüngste, Sam, ein Harvard-Absolvent, hat sich verliebt und bringt seine Braut auf die Ranch, um sie der Familie vorzustellen. Doch von dem Tag an wird alles anders - denn auch seine Brüder verlieben sich in die schöne, leidenschaftliche Frau. Als die drei Söhne in den Krieg ziehen und Sam die Schlacht nicht überlebt, nehmen die harten Prüfungen der Familie ihren Lauf. Mitreißendes Familien-Epos über zwei Jahrzehnte mit charakterstarken Figuren: dramatisch, emotional, bildgewaltig. Mit Brad Pitt und Anthony Hopkins.

- Sind wir endlich fertig?

Nicks dreister Plan ist schließlich aufgegangen, und er hat die attraktive Suzanne geehelicht. Das taufrische Paar zieht nun von der Stadt aufs Land, um Suzannes beiden Kindern ein besseres Leben zu bieten. Das Traumhaus in idyllischer Natur muss nur noch renoviert werden. Hätte Nick bloß nicht Bauunternehmer Chuck Mitchell Jr. damit beauftragt! Der treibt ihn mit seiner chaotischen Arbeitseinstellung zur Weißglut. Und dann freundet er sich auch noch mit Suzanne und den Kindern an. Nick kocht vor Wut.

- Crossroads – Tödliche Begegnung

Ein misshandelte Hausangestellte aus Kuala Lumpur will aus dem Land flüchten und ein Polizist geht gegen die grassierende Korruption vor. Als sich ihre Wege kreuzen, hat das fatale Folgen.

Diese neuen Filme gibt es bei Netflix ab dem 2. Dezember 2018

- Derren Brown: The Great Art Robbery

Ein Kunstraub voller Überraschungen: Der Illusionist Derren Brown trainiert mit einer Gruppe von Rentnern, ein Gemälde aus einer Londoner Galerie zu stehlen.

- Legion

In dem übernatürlichen Action-Thriller Legion wird ein abgelegenes Diner unvermittelt zum Schauplatz eines Kampfes, bei dem es um nichts Geringeres geht, als um das Überleben der menschlichen Rasse. Als Gott den Glauben an die Menschheit verliert, entsendet er eine Legion von Engeln, damit sie die Apokalypse über die Erde bringen. Die letzte Hoffnung der Menschen gründet sich auf eine Gruppe von Fremden, die in einem Diner mitten in der Wüste gefangen sind, sowie auf den Erzengel Michael.

- Stealth - Unter dem Radar

Die Navy arbeitet an einem streng geheimen Forschungsprojekt: ein Tarnkappenbomber, der nicht von Menschenhand, sondern von einen Computer gesteuert wird. Was noch fehlt sind die letzten Testläufe, bevor der Bomber das erste mal in Aktion treten kann. Hierfür müssen ihm noch einige Kampf-Manöver beigebracht werden, was sich als folgenschwerer Fehler erweist. Denn dadurch entwickelt er ein lebhaftes Eigenleben und droht, die Menschheit in den nächsten Weltkrieg zu befördern.Drei der fähigsten Air-Force-Piloten, Lt. Ben Gannon, Lt. Kara Wade und Lt. Henry Purcell, werden auf den Bomber angesetzt und versuchen nun mit allen möglichen Mitteln, ihn wieder in ihre Kontrolle zu bringen.

- Dreizehn

Tracy (Evan Rachel Wood), ist eine 13-jährige Musterschülerin, die mit ihrer Mutter Mel (Holly Hunter) und ihrem Bruder Mason (Brady Corbet) zusammenwohnt. Das Zusammenleben verlief bisher sehr harmonisch, doch nun, da Tracy auf die Highschool kommt, verändert sich alles. Gemeinsam mit ihrer Freundin Noel (Vanessa Hudgens) versucht sich Tracy in die neue Welt einzuleben, in der Popularität das höchste Ziel zu sein scheint. So wird die Highschool-Schönheit Evie Zamora (Nikki Reed) nicht nur von vielen Jungs begehrt, wie zum Beispiel von Tracys Bruder, sondern auch zum Vorbild für die Kids. Die Clique um Evie setzt sich über Regeln hinweg und Tracy gelangt in den Sog der Gruppe. Schon bald lässt sie sich piercen, raucht, trinkt Alkohol und konsumiert sogar LSD. Ihre zunehmende Aggressivität stellt ihre Mutter vor Probleme. Mel ist mit der Situation komplett überfordert.

- The Big Hit

Melvin Smiley ist ein netter Typ mit einem großen Herzen – und der effizienteste Killer, der je für Boss Paris gearbeitet hat. Seine Kumpane Cisco, Vince, Crunch und Gump machen sich das häufig zunutze und lassen Hitman Melvin nur zu gerne allein ins Feuer laufen. Aber Melvin hat noch ganz andere Probleme: Zwei Frauen, die an ihm herumzerren, Schwiegereltern in spe, die ihn nicht mögen, und Magenprobleme wegen all der Schwirigkeiten. Zudem lässt er sich auf Ciscos Plan ein, die Tochter eines asiatischen Filmproduzenten zu entführen. Dummerweise aber ist die hinreißende Kleine das Patenkind von Paris. Und der hetzt beiden sofort seine Totschläger auf den Hals. Cisco kann sich noch rechtzeitig auf die richtige Seite schlagen. Aber Melvins Leben ist keinen Cent mehr wert! Mit Mark Wahlberg, Lou Diamond Phillips und Christina Applegate.

Diese neuen Filme gibt es bei Netflix ab dem 7. Dezember 2018

- 5-Sterne-Weihnachten

Neben den politischen Verpflichtungen hofft der Premierminister Italiens bei einem Staatsbesuch in Ungarn auf ein heimliches Schäferstündchen mit einer jungen Parlamentsabgeordneten, die zur italienischen Delegation gehört. Doch nicht alles verläuft nach Plan.

- Mogli: Legende des Dschungels

Ein verwaister Junge, im tiefsten Dschungel von Tieren großgezogen – wird durch den Kampf gegen einen gefährlichen Feind und seine eigenen Ursprünge zum Helden.

- The American Meme – Leben, Freiheit und die Suche nach Ruhm

Diese Dokumentation begleitet die umstrittenen Social-Media-Sternchen Paris Hilton, Josh Ostrovsky, Brittany Furlan und Kirill Bichutsky dabei, wie sie ihre Online-Imperien errichten.

- ReMastered: Who Killed Jam Master Jay?

Die bahnbrechende Rap-Gruppe Run D.M.C. schrieb in den 80ern Rap-Geschichte. Doch die rätselhafte Ermordung von Jam Master Jay, dem DJ der Gruppe, konnte bis heute nicht aufgeklärt werden.

Diese neuen Filme gibt es bei Netflix ab dem 14. Dezember 2018

- Roma

Dieser Film des Oscar-Gewinners Alfonso Cuarón porträtiert ein stürmisches Jahr im Leben einer Mittelklassefamilie im Mexiko-Stadt der frühen 1970er-Jahre.

+ Heißer Kandidat für die nächste Oscar-Verleihung: Roma © Netflix

Diese neuen Filme gibt es bei Netflix ab dem 21. Dezember 2018

- Bird Box - Schließe deine Augen

Fünf Jahre, nachdem eine Selbstmordwelle die Bevölkerung dezimiert hat, begibt sich eine Mutter mit ihren zwei Kindern auf die gefährliche Suche nach einem Zufluchtsort. Mit Sandra Bullock und John Malkovich.

+ Hollywoodstar Sandra Bullock bei Netflix © Netflix

Diese neuen Serien und Staffeln gibt es bei Netflix ab dem 1. Dezember 2018

- Prison Break (Staffel 5)

Die Helden dieser hochgradig spannenden US-Serie sind Michael Scofield (Wentworth Miller) und sein Bruder Lincoln Burrows (Dominic Purcell), welcher zum Tode verurteilt wurde, weil er den Bruder der amerikanischen Vizepräsidentin ermordet haben soll. Michael ist fest von der Unschuld seines Bruders überzeugt und entwickelt einen spektakulären Plan, bei dem er sich selbst in das Gefängnis einsperren lässt, um gemeinsam mit seinem Bruder auszubrechen. Da er als Ingenieur selbst am Umbau des Gefängnisses beteiligt war, kennt Scofield die Anlage sehr gut und glaubt fest an das Gelingen seines Vorhabens. Tatsächlich können die beiden fliehen, werden dann aber als meistgesuchte Verbrecher Amerikas bis über die Grenzen des Landes hinweg gejagt. Infolgedessen landet Michael in einem berüchtigten Schreckens-Gefängnis in Panama, während sein Bruder Lincoln freigesprochen wird. Diesmal ist es an Lincoln, seinen Bruder aus der Hölle zu befreien. Die Odyssee der beiden entwickelt sich zu einem dramatischen Katz-und-Maus-Spiel um Leben und Tod, bei dem es den Brüdern gelingen muss, eine internationale Organisation krimineller Konzerne und Regierungen zu zerstören.

- Family Guy (Staffel 15)

Die Griffins sind eine nach außen hin "völlig normale" Mittelklasse-Familie: Peter, seine Frau Lois, die drei Kinder Chris, Meg und Stewie - und Brian, der Hund. Der Vierbeiner ist eindeutig das eloquenteste Mitglied des Griffin-Haushaltes und der einzige, der im täglichen Chaos einen klaren Kopf behält. Seine sarkastischen Bemerkungen sind trocken wie die Martinis, die er so gerne trinkt. Brian ist der erste, an den sich Peter in Krisen wendet. Und das passiert ziemlich oft.

Diese neuen Serien und Staffeln gibt es bei Netflix ab dem 2. Dezember 2018

- Der Denver-Clan (Staffel 2, wöchentlich neue Folge)

Nach dem katastrophalen Feuer, das das Haus der Familie zerstörte, müssen die Carringtons aus dem Schutt auferstehen und ihre Dynastie wieder aufbauen.

Diese neuen Serien und Staffeln gibt es bei Netflix ab dem 5. Dezember 2018

- Berlin Station (Staffel 3)

Eine neue Außendienstmitarbeiterin stößt zum Team. Daniel und die anderen CIA-Spione in Berlin stecken plötzlich mitten in einer Krise zwischen Russland und den USA.

Diese neuen Serien und Staffeln gibt es bei Netflix ab dem 7. Dezember 2018

- Dogs of Berlin (Staffel 1)

Nach dem Mord an einem Fußballstar kämpfen zwei Polizisten gegen die Berliner Unterwelt, wobei sie auch mit ihren eigenen kriminellen Aktivitäten konfrontiert werden.

- Plan Coeur - Der Liebesplan (Staffel 1)

Bei der in Paris angesetzten Comedyserie engagieren die Freunde von Dauersingle Elsa zur Stärkung ihres Selbstvertrauens eine männliche Begleitung. Ob das gut geht?

Diese neuen Serien und Staffeln gibt es bei Netflix ab dem 13. Dezember 2018

- Wanted (Staffel 3)

Durch das Zeugenschutzprogramm landet Lola in Adelaide. Von dort werden sie und Chelsea von einem Mörder durch den Süden Australiens gejagt.

Diese neuen Serien und Staffeln gibt es bei Netflix ab dem 14. Dezember 2018

- The Protector (Staffel 1)

Als ihm ein Talisman übernatürliche Kräfte verleiht, begibt sich ein junger Mann in den Kampf gegen böse Kräfte, um ein Rätsel aus seiner Vergangenheit zu lösen.

- Fuller House (Staffel 4)

Die Familie Tanner-Fuller-Gibbler ist zurück und sorgt für herzhafte Lacher. DJ und Steve bändeln wieder an und ein neues Familienmitglied ist ebenfalls unterwegs.

- Travelers – Die Reisenden (Staffel 3)

Die Welt kennt die Wahrheit über ihre Existenz, also müssen MacLaren und sein Team Spuren verwischen, mit dem FBI zusammenarbeiten und Traveler 001 finden.

- Die härtesten Gefängnisse der Welt (Staffel 3)

Der Investigativjournalist Raphael Rowe, der selbst zu Unrecht wegen Mordes verurteilt wurde, besucht Gefängnisse in Kolumbien, Costa Rica Rumänien und Norwegen.

- Sunderland Til I Die (Staffel 1)

Diese Dokureihe begleitet den englischen Fußballverein AFC Sunderland in der Saison 2017/2018 nach ihrem Abstieg aus der Premier League.

- Tidelands (Staffel 1)

Nach der Rückkehr einer ehemaligen Gaunerin in ihr Fischerdorf bringt eine Leiche sie auf die Spur von Geheimnissen, die die halbmenschlichen Bewohner der Gemeinde hüten.

- Chilling Adventures of Sabrina Weihnachtsspecial: A Midwinter’s Tale (Special)

Am Tag der Wintersonnenwende hält Sabrina eine emotionale Séance ab, die nicht ohne Konsequenzen bleibt.

Diese neuen Serien und Staffeln gibt es bei Netflix ab dem 23. Dezember 2018

- Unten am Fluss: Miniserie

Miniserien-Adaption von Netflix und BBC One nach dem beliebten Roman über eine Gruppe Wildkaninchen, die sich auf die gefahrenvolle Suche nach einer neuen Heimat begeben.

Diese neuen Serien und Staffeln gibt es bei Netflix ab dem 26. Dezember 2018

- You - Du wirst mich lieben (Staffel 1)

Eine geniale Leiterin einer Buchhandlung ist von einem aufstrebenden Schriftsteller besessen und beseitigt still und heimlich alle Hindernisse, die ihn von ihr fernhalten.

- Alexa und Katie (Staffel 2)

Der Krebs ist zwar besiegt, aber für die besten Freundinnen Alexa und Katie warten auch im zweiten Jahr auf der Highschool noch genug Herausforderungen.

Weitere aktuelle Serien und Filme bei Netflix

- 1983 (Serie, Staffel 1)

Jahre nach einer Terrorattacke im Jahr 1983 deckt ein Polizist mit studentischer Hilfe ein Komplott auf, das den Polizeistaat Polen und den Eisernen Vorhang aufrecht erhielt.

- Baby (Serie, Staffel 1)

Diese Serie nach einer wahren Begebenheit handelt von einer Gruppe gesellschaftskritischer Teenager in Rom und deren Suche nach Unabhängigkeit und Identität.

- The Ballad of Buster Scruggs (Film)

Joel und Ethan Coens wilder Western feierte auf den Filmfestspielen in Venedig Premiere. In den Hauptrollen sind Tim Blake Nelson, James Franco, Liam Neeson, Zoe Kazan und Tom Waits zu sehen.

- Grand Budapest Hotel (Film)

Gustave H. ist der legendäre Concierge eines Luxushotels in Europa. In den 20er Jahren des 20. Jahrhunderts baut er eine enge Freundschaft zu einem jungen Hotelangestellten namens Zero Moustafa auf, der mit der Zeit sein engster Vertrauter und Protégé wird. In der Zwischenzeit geht in dem Hotel ein atemberaubender Kunstdiebstahl vonstatten, bei dem ein unschätzbar wertvolles Gemälde aus der Renaissance entwendet wird, Leute werden des Mordes an Madame D. beschuldigt und Gustave H. ist in den Kampf um ein Familienerbe verwickelt, während in Europa langsam die ersten Anzeichen eines drohenden Krieges nicht mehr zu übersehen sind. Außerdem machen noch das Konkurrenzhotel des Grand Budapest - das Excelsior's Palace - und dessen Manager M. Ivan Probleme.

- American Horror Story: Cult (Serie)

Die Serienanthologie American Horror Story erzählt von Staffel zu Staffel verschiedene, in sich abgeschlossene Geschichten, die sich mit unterschiedlichen Arten von Horror beschäftigen. Während jedes Jahr die Thematik sowie das Setting und viele Darsteller gewechselt werden, kehren einige Schauspieler mehrmals in unterschiedlichen Rollen zur Serie zurück. Mit Kathy Bates und Evan Peters.

- The Kominsky Method (Staffel 1)

Michael Douglas spielt den mäßig erfolgreichen Schauspieler Sandy Kominsky, der sich als Schauspielcoach in Hollywood mit dem Nachwuchs und den Tücken des Älterwerdens auseinandersetzt. Alan Arkin spielt in der neuen Comedyserie von Chuck Lorre Kominskys Agenten und besten Freund.

Netflix im Dezember: Auf diesen Geräten empfangen Sie den Streaming-Dienst

Netflix ist nicht nur auf dem Computer verfügbar, sondern auf allen Geräten mit Internetverbindung. Dazu gehören Smart-TVs, Spielekonsolen wie die Xbox One und die Playstation 4, Smartphones und Tablets. Man muss jedoch nicht immer über einen Browser auf Netflix zugreifen, sondern kann sich die Netflix-App vom jeweiligen Anbieter kostenlos herunterladen. Sollten Sie ein Apple-Gerät besitzen, finden Sie die App im iTunes-Store, mit einem Android-Gerät im Google Play Store.

Doch Vorsicht: Falls Sie Netflix über ein mobiles Endgerät streamen möchten, sollten Sie auf eine stabile WLAN-Verbindung achten. Ansonsten kann es dazu kommen, dass Ihr monatliches mobiles Datenvolumen schnell aufgebraucht ist und Sie für den restlichen Monat mit verringerter Geschwindigkeit surfen müssten. Im schlimmsten Fall können zusätzliche Kosten auftreten.

Netflix im Dezember: So viel kostet ein Abo

Das Basis-Abo kostet monatlich 7,99 Euro. Es bietet das gesamte Serien- und Filmangebot des Anbieters auf einem Gerät in SD-Qualität. Das Standard-Abo kostet pro Monat 10,99 Euro. Damit können Sie das gesamte Serien- und Filmangebot auf zwei Geräten gleichzeitig in HD-Qualität schauen.

Das Premium-Abo kostet kostet monatlich 13,99 Euro. Damit lässt sich das gesamte Serien- und Filmangebot auf vier Geräten gleichzeitig in HD- und Ultra-HD schauen.

Der erste Monat nach Registrierung ist kostenlos! Da es keine Kündigungsfrist und Verpflichtung gibt, können Sie jederzeit ihr Netflix-Abo online kündigen.(Stand Juni 2018).

Netflix glänzt mit seinen Eigenproduktionen und Stars

Netflix greift längst nicht mehr nur auf B-Stars aus Hollywood zurück. Auch zahlreiche Promis der ersten Garde wirken bei den Eigenproduktionen von Netflix unter anderem als Schauspieler, Produzenten oder Regisseure mit.

Die Netflix-Liste der Hochkaräter ist lang. Hier sind ein paar der bekanntesten Stars der Netflix-Originale:

Will Smith („Bright“) Martin Scorsese, Robert De Niro, Al Pacino, Joe Pesci (alle „The Irishman“) Brad Pitt („War Machine“), Angelina Jolie („Der weite Weg der Hoffnung“) Michelle und Barack Obama (Producer), David Letterman (Talkshow), Joel Kinnaman („Altered Carbon“), Natalie Portman, Jennifer Jason Leigh, Alex Garland (alle „Auslöschung“), Idris Elba („Beasts of no Nation“), Martin Freeman („Fargo“), Elijah Wood („Fremd in der Welt“, „Dirk Gentlys holistische Detektei“), Jeff Daniels („Godless“), Jane Fonda, Martin Sheen (alle „Grace & Frankie“) Naomi Watts („Gypsy“), Robin Wright („House of Cards“), Justin Timberlake (Show), Gérard Depardieu („Marseille“), Jon Bernthal („The Punisher“), David Fincher („House of Cards“, „Mindhunter“) Dieter Nuhr („Comedy“), Jason Bateman („Ozark“, „Arrested Development“), Ellen Page („Tallulah“), Claire Foy, John Lithgow (alle „The Crown“), Robert Redford („Unsere Seelen bei Nacht“, „The Discovery“), Baz Luhrmann („The Get Down“), Adam Sandler, Ben Stiller, Dustin Hoffman, Noah Baumbach (alle „The Meyerowitz Stories“), Ashton Kutcher („The Ranch“), Jessica Biel, Bill Pullman (alle „The Sinner“), Selena Gomez („Umweg nach Hause“), Tilda Swinton, Jake Gyllenhaal, Paul Dano (alle „Okja“) und viele mehr.

Die Streamingportale Amazon Prime Video, Maxdome und Netflix im Vergleich

Amazon Prime Video Maxdome Netflix Jahresabo: 69 Euro. Monatspreis: 7,99 Euro. Zusätzliche Leih- und Kaufgebühren können hinzukommen. Monatspreis (Flatrate): 7,99 Euro. Zusätzliche Leih- und Kaufgebühren können hinzukommen. Monatspreis (Flatrate): 7,99 - 13,99 Euro. Keine weiteren Zusatzkosten. Inhalt: Rund 38.000 Filme und Serien, davon 16.000 innerhalb der Flatrate. über 12.000 Filmen und 1.800 Serien, nicht alle Titel sind Bestandteil der Flatrate. 3300 Filme und Serien Exklusive Inhalte: „Bosch“, „Mozart in the Jungle“, „Transparent“. Exklusive Inhalte: „Jerks“. Exklusive Inhalte: „Dark“, „Stranger Things“, „Spuk in Hill House“.

Stefan Stukenbrok