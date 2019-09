Neu auf Netflix im Oktober - Diese Filme und Serien müssen auf die Watchlist

Netflix hat im Oktober wieder eine ganze Menge neuer Filme und Serien im Angebot. Neben Eigenproduktionen stehen auch einige Hollywood-Blockbuster auf der Liste.

Netflix erweitert sein Angebot im Oktober mal wieder mit unzähligen neuen Serien und Filmen. Fast täglich erscheinen Inhalte sämtlicher Genres wie Zeichentrick, Dokus, Dramen, Horror, SciFi, Anime oder Thriller. Bekannte Hollywood-Blockbuster sowie heiß ersehnte Fortsetzungen von Serien stehen gleichermaßen auf dem Programm.

Das sind die Netflix-Highlights im Oktober

Zu den Highlights zählt zweifellos der "Breaking Bad"-Film "El Camino: A Breaking Bad Movie", der am 11. Oktober erscheint. Viele Fans freuen sich ebenfalls auf die fünfte Staffel der Gangster-Serie "Peaky Blinders ", die ab dem 4. Oktober zu sehen sein wird. Dramatisch geht es auch mit "Riverdale" ab dem 10. Oktober weiter, denn die Drama-Serie startet in die vierte Staffel.

Der erfolgreiche Thriller "The Revenant – Der Rückkehrer" mit Leonardo DiCaprio hat es ebenfalls in die Oktober-Auswahl geschafft und ist ab dem 3. Oktober verfügbar. Gleich am ersten Tag des Monats startet laut dem Technik-Portal Chip zudem der SciFi-Hit "I, Robot" mit Will Smith.

Alle Filme und Serien im Oktober

Das sind die neuen Serien und Filme im Oktober:

1. Oktober

Hacksaw Ridge - Die Entscheidung (Kriegsfilm)

I, Robot (SciFi-Film)

Let's Be Cops - Die Party Bullen (Filmkomödie)

Wild Card (Thriller)

Family Guy (Zeichentrickserie, 16. Staffel)

Carnen Sandiego (Kinder-Serie, 2. Staffel)

Free! Eternal Summer (Anime)

Free! Iwatobi Swim Club (Anime)

Nikki Glaser: Bangin' (Netflix Original Comedy)

2. Oktober

Heiratswillig (Romantische Filmkomödie)

Leben ohne Papiere (Dokumentation)

3. Oktober

The Revenant – Der Rückkehrer (Thriller)

Die sechs Hände der Rache (Anime)

4. Oktober

Peaky Blinders (Gangster-Serie, 5. Staffel)

El Dragón: Die Rückkehr eines Kriegers (Krimi-Serie)

Raising Dion (SciFi-Serie)

Im hohen Gras (Psychothriller)

Verdorben (Dokumentation, 2. Staffel)

Einfach unheimlich (Kinder-Serie, 2. Staffel)

Die Supermonster (Kinder-Serie, 3. Staffel)

Die Supermonster: Vidas erstes Halloween (Kinder-Serie)

5. Oktober

Die Legenden: Meister der Mythen (Kinder-Serie)

7. Oktober

Match! Tennis Juniors (Sport-Serie)

8. Oktober

Deon Cole: Cole Hearted (Netflix Original Comedy)

Das gruselige Abenteuer des Captain Underpants: Hack-O-Ween (Kinder-Serie)

9. Oktober

Rhythm + Flow (Musik-Serie)

The Walking Dead (Horror-Serie, 9. Staffel)

10. Oktober

Riverdale (Drama-Serie, erste Folge der 4. Staffel)

Ultramarine Magmell (Anime)

11. Oktober

El Camino: A Breaking Bad Movie (Krimi-Drama)

Heimgesucht: unglaubliche Zeugenberichte (Horror-Serie, 2. Staffel)

Insatiable (Serienkomödie, 2. Staffel)

Plan Coeur – Der Liebesplan (Romantische Serie, 2. Staffel)

Fractured (Psychothriller)

La influencia – Böser Einfluss (Horrorfilm)

The Forest of Love (Psychothriller)

Wolkenbruchs wunderliche Reise in die Arme einer Schickse (Romantischer Film)

Der verrückte Professor (Filmkomödie)

Ghosts of Sugar Land (Dokumentation)

Vogeltanz (Dokumentation)

YooHoo to the Rescue (Kinder-Serie, 2. Staffel)

12. Oktober

Banlieusards – Du hast die Wahl (Film-Drama)

15. Oktober

Still Alice – Mein Leben ohne Gestern (Film-Drama)

16. Oktober

John Wick: Kapitel 2 (Actionfilm)

Park Na-rae: Glamour-Warnung (Netflix Original Comedy)

17. Oktober

The Unlisted (Drama-Serie)

18. Oktober

Baby (Coming-of-Age-Serie, 2. Staffel)

Blumige Aussichten (Serienkomödie, 2. Staffel)

Raumkünstler (Doku-Serie)

Living with Yourself (Serienkomödie)

MeatEater (Doku-Serie, 8. Staffel)

Toon (Serienkomödie, 1. und 2. Staffel)

Die Geldwäscherei (Filmkomödie)

Eli (Horrorfilm)

Diesisiete - Seventeen (Filmkomödie)

Upstarts (Filmkomödie)

Hinter Gittern (Anime)

Sag mir, wer ich bin (Dokumentation)

Unnatürliche Auswahl (Dokumentation)

Mighty Little Bheem: Diwali (Kinder-Serie)

19. Oktober

Spirit – wild und frei: Pferdegeschichten (Kinder-Serie, 2. Staffel)

22. Oktober

Jenny Slate: Stage Fright (Netflix Original Comedy)

23. Oktober

Breakfast, Lunch & Dinner (Dokumentation)

24. Oktober

Grego Rossello: Entschuldigung für die Unannehmlichkeiten (Netflix Original Comedy)

Daybreak (Dokumentation)

25. Oktober

Brigada Costa del Sol (Action-Serie)

Brotherhood (Krimi-Serie)

Greenhouse Academy (Drama-Serie, 3. Staffel)

Prank Encounters - Krasse Pranks (Serienkomödie)

Monzon (Drama-Serie)

The Kominsky Method (Serienkomödie, 2. Staffel)

Wer kann, der kann! Frankreich (Koch-Serie)

Rattlesnake - Der Biss der Klapperschlange (Horrorfilm)

It Takes a Lunatic (Dokumentar-Film)

28. Oktober

Eine japanische Sumoringerin (Dokumentation)

Eine 3-minütige Umarmung (Dokumentation)

29. Oktober

All Saints - Gemeinsam sind wir stark (Film-Drama)

Arsenio Hall: Smart & Classy (Netflix Original Comedy)

30. Oktober

Die Wurzeln des Geschmacks: Yunnan (Koch-Serie)

Pose (Drama-Serie, 2. Staffel)

Flatliners (SciFi-Film)

31. Oktober

Nowhere Man (Thriller-Serie)

Kengan Ashura (Anime-Serie, 2. Staffel)

Erscheint im Laufe des Monats:

My Next Guest with David Letterman and Shah Rukh Khan (Talkshow)

Wounds (Horrorfilm)

