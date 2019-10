Neues von Netflix: Diese deutsche Mega-Serie startet noch diesen Herbst

"Skylines" war nicht die letzte deutsche Serien, die dieses Jahr auf Netflix startet. Bald erscheint eine weitere Produktion, die auf einem bekannten Roman basiert.

Netflix war schon einige Zeit in aller Munde, bevor die erste deutsche Serie auf dem Streamingdienst erschien. Um genau zu sein startete "Dark" im Jahr 2017 als erste Produktion des Landes. Darauf folgten "Dogs of Berlin", "How To Sell Drugs Online (Fast)", "Criminal: Deutschland" und "Skylines". Dieses Jahr soll allerdings noch eine weitere deutsche Serie das Angebot ergänzen.

Was über die nächste deutsche Netflix-Serie bekannt ist

Die Serie mit dem Titel "Wir sind die Welle" startet bereits ab dem 1. November. Inhaltlich basiert sie auf dem bekannten Roman "Die Welle" von Morton Rhue, der schon im Jahr 2008 mit Schauspieler Jürgen Vogel in der Hauptrolle verfilmt wurde.

Dabei soll sich die Netflix-Produktion allerdings nicht vollständig an der Buchvorlage orientieren, sondern lediglich das Hauptthema der Entwicklung einer faschistischen Jugendbewegung aufgreifen. Im Unterschied zum Werk von Rhue startet die Welle nämlich nicht durch ein Schul-Experiment eines Lehrers, sondern wird von einigen Teenagern angestoßen. Diese träumen von einer besseren Zukunft und schließen sich deshalb in einer Gruppe zusammen, um gesellschaftlichen Missständen entgegenzuwirken.

Darauf dürfen sich Netflix-Nutzer außerdem freuen

Erstes Bildmaterial zeigt bereits die wichtigsten Figuren der Serie, die von den Jungschauspielern Ludwig Simon, Michelle Barthel, Daniel Friedl, Luise Befort und Mohamed Issa verkörpert werden. Als Produzenten konnte Netflix Dennis Gansel und Peter Thorwarth gewinnen. Beide arbeiteten bereits als Regisseur und Autor am Film "Die Welle" mit.

Wie das Film-Portal Filmstarts berichtet, können sich Netflix-Nutzer auf weitere deutsche Produktionen freuen. Noch in diesem Jahr soll die Mini-Serie "Zeit der Geheimnisse" erscheinen. 2020 stehen außerdem die Serien "Biohackers", "Tribes Of Europe", "Das letzte Wort" und "Die Barbaren" sowie eine zweite Staffel von "How To Sell Drugs Online (Fast)" und eine dritte Season von "Dark" auf dem Plan.

