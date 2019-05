"Shadowhunters": Das haben sich die Drehbuchautoren beim finalen Twist gedacht

© © 2016 Disney Enterprises, Inc. All rights reserved

Die Netflix-Serie "Shadowhunters" endete mit einem finalen Twist, der nicht jedem Fan geschmeckt hat. Was sich die Showrunner dabei gedacht haben, verrieten sie nun im Interview.

Niemand wollte, dass es so schnell endet, und doch haben alle auf das Ende von "Shadowhunters" hingefiebert. Mit einem herzzerreißenden Twist sorgte die Netflix-Serie jedoch für einen kollektiven Aufschrei. Die Showrunner erklärten nun, warum sie dieses Ende gewählt haben.

Netflix-Serie "Shadowhunters" mit überraschendem Twist - das sind die Gründe dafür

Jace und Clary sind das Traumpaar und der Mittelpunkt von "Shadowhunters". Doch die finale Doppelfolge, die am Dienstag (7. Mai) auf Netflix ausgestrahlt wurde, meinte es nicht gut mit den beiden. Die Serie endete nämlich mit dem finalen Twist, dass Clary all ihre Erinnerungen an die Schattenwelt verlor - unter anderem Jace. Dabei handelte es sich um eine Strafe der Engel, die nicht damit einverstanden waren, wie sie ihre speziellen Runen-Fähigkeiten anwandte.

"Sie hat es riskiert, sehr wohl wissend, dass, falls sie noch eine Rune erschafft, sie alle ihre Kräfte verlieren würde", offenbarte Showrunner Todd Slavkin im Interview mit TV Line. "Es war nicht nur ein Abschied von Jonathan, es war ein Abschied von der Schattenwelt. [...] So viel in dieser Serie dreht sich ums Opfern. Diese Thematik ist tief verwurzelt, deshalb fühlte es sich für uns sehr richtig an, (Anm. d. Red.: die Serie) so zu beenden."

Offenes Ende für Jace und Clary im "Shadowhunters"-Finale - wie geht es für sie weiter?

Am Ende der Folge finden sich Jace und Clary dennoch nach einem Jahr wieder - und die Begegnung scheint Erinnerungen bei der jungen Schattenjägerin zu wecken. Ein Happy-End ist also nicht völlig ausgeschlossen: "Es ist wirklich unsere Art zu sagen, dass Clarys und Jace' Liebe stärker ist als die Engel", erklärt Slavkin. Er hofft, dass dieses Ende die Fans bewegt, auch wenn sich Zuschauer den Rest selbst dazu reimen müssen. "Es bewegt sich in eine gute Richtung, aber wir sagen nicht genau, wohin es geht", fügt Swimmer hinzu.

