Schnell mal ausgedruckt: Smartphone-Drucker im Test

Dass die analogen Ausdrucke unserer digitalen Helferlein gerade eine Hochphase haben, ist kein Zufall, sondern liegt schlicht und ergreifend daran, dass wir uns “analoge” Bilder entspannter und gleichzeitig intensiver ansehen – sagen zumindest Hirnforscher.

Die Vorteile eines Smartphone-Druckers liegen in seiner kompakten Bauform begründet. Damit kann das gute Stück auch schnell mal mitgenommen werden. Das Wiedergabeformat eines Smartphone-Druckers ist meist auf das Format 7,6 x 5 Zentimeter beschränkt. Selten gibt es jedoch auch Exemplare, die in der Lage sind, im klassischen 10 x 15-Format zu drucken.

Das beschränkte Format der Drucker - mitunter gibt es auch Modelle, die nur quadratische Formate beherrschen – machen es nötig, die Bilder im Vorfeld zu bearbeiten, damit man beim Ergebnis nicht von einem schlecht gewählten Bildausschnitt überrascht wird. Für das Zuschneiden und Bearbeiten der “Schnappschüsse” stellen die meisten Hersteller ihren Drucker Apps zur Seite, mit denen sich in den meisten Fällen recht intuitiv umgehen lässt und – zumindest für die Fotobearbeitung auf die Schnelle – ausreichend sind.

Beim Drucken selbst gibt es verschiedene Verfahren. Eines davon ist das sogenannte ZINK-Verfahren. Dabei steht ZINK für “Zero Ink”, was nichts anderes heißt, als dass dieses Verfahren ohne den zusätzlichen Einsatz von Tinte auskommt – diese ist nämlich bereits im speziell dafür vorgesehen Fotopapier enthalten. Weil das Fotopapier folglich mehrere Farben in sich beherbergen muss, kommt es auf die richtige Temperatur an. Bestimmte Temperaturen sorgen dafür, dass bestimmte Farben auf dem Bild erscheinen.

Smartphone-Drucker im Test

Das Testportal AllesBeste 32 Smartphone Drucker getestet. Der Testsieger setzt auf das sogenannte ZINK-Verfahren, um die Fotos in ansprechender Qualität zu drucken. Diese Technologie wurde beim HP Sprocket Plus gut umgesetzt, der Drucker überzeugt im Test durch eine sehr natürliche Farbwiedergabe. Lediglich einen kleinen Magentastich konnte man erkennen, der im Alltag jedoch kaum auffallen dürfte. Zudem spuckte der Sprocket Plus die Bilder im 5,8 x 8,7-Zentimeter Format aus, was für einen Smartphone-Drucker eine gute Größe darstellt.

Eine Alternative zum HP kommt aus dem Hause Canon und heißt Selphy Square QX10. Dieser Smartphone-Drucker setzt beim Drucken auf das Verfahren des Thermosublimationsdrucks. Das sorgt zwar dafür, dass der Canon etwas sperriger als der HP daherkommt, dafür erhält man jedoch relativ große Ausdrucke in einer besseren Bildqualität.

