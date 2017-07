Sonne, Sand, Wasser: Das sind die Folgen fürs Smartphone

Was den Geräten wie schadet

Mit dem Handy am Strand sollte man aufpassen.

Faul in der Sonne liegen, im Meer abtauchen und sich am Strand aalen - das ist für viele der Inbegriff von Urlaub. Für das Smartphone, den Tabletcomputer und den E-Book-Reader ist all das aber die reinste Tortur.