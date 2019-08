PS5: Überraschung! Enthüllt Sony die neue Konsole früher als gedacht?

PS5: Ein Leak gibt neue Infos über die Enthüllung der Konsole! Wann der Reveal stattfinden soll und was die PSVR 2 damit zu tun hat, erfahrn Sie hier.

Die Gerüchte rund um den Release der PlayStation 5 reißen nicht ab. Ein neuer Leak enthüllt nun das vermeintliche Vorstellungsdatum. Laut dem Gaming-Forum NeoGAF wird Sony am 12. Februar 2020, im Rahmen eines PlayStation Meeting-Events, die neue PlayStation 5 offiziell vorstellen.

Leak besagt: Enthüllung der PS5 kommt früher als gedacht

Mit etwas Glück fällt die Wartezeit jedoch kürzer aus. Bereits im Januar 2020 soll es eine Art Soft-Enthüllung geben. Sollte diese Prognose tatsächlich eintreffen, werden wir also schon Anfang des Jahres den Preis, das mögliche Release-Datum und die möglichen Starttitel für die PS5 erfahren.

Im Leak heißt es weiter, dass Sony bereits erste Einladungen an Publisher-Größen wie Ubisoft, Activision, EA und Square Enix verschickt habe. Vermutlich wird sich Sony für die Präsentation auf zwei hauseigene Exklusivtitel fokussieren, die ihren Release auf der neuen Konsole feiern könnten: The Last of Us: Part 2 und Ghost of Tsushima.

