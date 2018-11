Das steckt wirklich hinter dem Loch auf der Rückseite des iPhones

Ist es Ihnen schon einmal aufgefallen, das kleine Loch auf der Rückseite Ihre iPhones neben der Kamera? Was es damit auf sich hat, erfahren Sie hier.

Nicht alle Funktionen am iPhone sind auch wirklich jedem Nutzer bekannt. Damit wollen wir nun aufräumen. Was bedeutet etwa das kleine Loch an der Rückseite des iPhones? Wozu ist es gut?

iPhone-Rückseite: Wozu ist das kleine Loch gut?

Doch nun zu dieser neuen iPhone-Info: Auf der Rückseite Ihres iPhones befindet sich neben der Kamera-Linse ein kleines Loch. Dahinter verbirgt sich: ein Mikrofon. Dieses ist aber nicht nur für Video-Aufnahmen zuständig, sondern zeichnet auch Umgebungsgeräusche auf.

Das wird vor allem auch Ihrem Gesprächspartner von Nutzen sein, wenn Sie das nächste Mal bei starkem Wind draußen telefonieren müssen. Denn das Mikrofon filtert unnötige Geräuschkulissen.

Übrigens: Wer eine iPhone-Hülle zum Schutz seines Geräts verwendet, die das kleine Loch abdeckt, der wird von Gesprächspartnern während eines Telefonats dumpfer wahrgenommen.

sca