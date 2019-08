"The Last Kingdom": Neue Bilder zeigen endlich den neuen König

Welchem König dient Uhtred von Bebbanburg in der 4. Staffel von "The Last Kingdom".

Nach einer kurzen Sommerpause gehen die Dreharbeiten zur 4. Staffel von "The Last Kingdom" weiter und die Crew zeigt neue Bilder der Charaktere.

Nicht nur Schüler und Studenten haben Sommerferien, auch der Cast von "The Last Kingdom" hat sich eine kurze Pause von den Dreharbeiten der 4. Staffel gegönnt. Diese ist nun zur Hälfte fertig und auf Instagram teilen Schauspieler und Crew neue Bilder der Charaktere.

"The Last Kingdom" Staffel 4: So sehen Uhtred, Edward und Co. jetzt aus

"Game of Thrones" ist seit ein paar Monaten vorbei, aber Fans von großen Mittelalterschlachten müssen nicht traurig sein. Denn es gibt sehr gute Alternativen zum Epos von George R.R. Martin. Eine davon ist "The Last Kingdom", das auf Netflix im kommenden Jahr in seine 4. Staffel geht.

Eine lange Zeit für die Fans von Uhtred von Bebbanburg, die die Crew mit neuen Bildern verkürzt. Eines zeigt den Helden Uhtred, der in der 4. Staffel von "The Last Kingdom" mit neuer Frisur aufs Schlachtfeld zieht, diese wurde bereits Anfang Juli erstmals enthüllt.

Das Bild stammt von einer der Maskenbildnerinnen, die das Foto wie folgt kommentierte:

"Ich fühle mich geehrt und gesegnet, mit diesem wirklich professionellen #arsling zu arbeiten. Eines der ersten neuen Bilder des Herrn."

Einen Blick auf Finan aus Staffel 4 gibt es ebenfalls. Uhtreds treuer irischer Weggefährte steht offenbar in einer Stadt und wärmt sich an einer Feuerstelle.

Und ein weiteres Bild zeigt Finan zusammen mit Sihtric. Der Ire sieht dabei etwas wilder aus und auch seine Rüstung ist ein wenig luftiger. Sihtric-Darsteller Arnas Fedaravicius kommentiert das Foto mit den Worten: "Ich habe mich gerade auf die möglichen Grenzen von Sihtricshire und Finania geeinigt, falls Uhtred von überall vertrieben wird und wir allein gelassen werden, um unser eigener Herren zu werden..."

+++ Achtung Spoiler zum Ende von Staffel 3+++

Es gibt auch ein neues Bild von Edward, der am Ende der 3. Staffel den Thron von seinem Vater Alfred übernimmt. Zu sehen ist er auf dem Schlachtfeld, gestützt auf seinem Schwert.

Die Netflix-Serie "The Last Kingdom" spielt im England des 9. bis 10. Jahrhunderts und basiert auf der Uhtred-Saga des Autoren Bernard Cornwell.

