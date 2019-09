"The Last Kingdom": So sieht Uhtreds Tochter in Staffel 4 aus

In Staffel 4 von "The Last Kingdom" wird Uhtreds Tochter eine größere Rolle spielen.

Bisher hat Uhtreds Tochter Stiorra keine große Rolle in "The Last Kingdom" gespielt - das soll sich wohl in der 4. Staffel der Netflix-Serie ändern.

Schon beinahe ein Jahr ist es her, dass "The Last Kingdom"-Fans mit einer neuer Staffel gesegnet wurden - und wie es aussieht, wird die Warterei auch noch eine Weile andauern. Wie auf den sozialen Kanälen der Stars zu beobachten ist, befindet sich der Cast und die Crew der Netflix-Serie weiterhin mitten in den Dreharbeiten. Ein Ende scheint zwar langsam in Sicht zu kommen, doch ein Ausstrahlungstermin noch in diesem Jahr ist recht unwahrscheinlich.

"The Last Kingdom": Uhtreds Tochter wird in Staffel 4 eine größere Rolle spielen

Nichtsdestotrotz müssen Fans nicht ganz ohne ihre Dosis "The Last Kingdom" auskommen. Wer den Darstellern Eliza Butterworth (Aelswith), Alexander Dreymon (Uhtred) oder Mark Rowley (Finan) auf Instagram folgt, wird fast täglich auf neues Bildmaterial stoßen. Darunter befindet sich nun auch ein erster Einblick auf Uhtreds Tochter. Wer sich erinnert: In den vorherigen Staffeln war diese kaum zu sehen, weil sie noch ein kleines Mädchen war. Doch zur 4. Staffel hin scheint es einen Zeitsprung gegeben zu haben.

Nun wird sie nämlich von der jungen Schauspielerin Ruby Hartley gespielt, wie deren Agentur United Agents schreibt. In Eliza Butterworths Instagram-Stories war diese bereits kurz zu sehen. Der Twitter-Nutzer "Crown_ForAKing" hat einen Screenshot davon festgehalten:

Ruby Hartley in The Last Kingdom season 4. From Eliza Butterworth's Instagram Stories.

In dem kurzen Clip lässt Uhtreds Tochter Stiorra die Messer spielen und scheint damit ganz nach ihrem Vater zu kommen. Butterworth und Hartley befinden sich in der Story in einem Waldstück in Ungarn, das schon des Öfteren in "Behind the Scenes"-Bildern zu sehen war. Offensichtlich wartet auf Zuschauer hier eine große Szene mit mehren Darstellern. Bis die 4. Staffel von "The Last Kingdom" allerdings auf Netflix erscheinen wird, muss wohl noch ein Weilchen vergehen.

