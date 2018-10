Überraschend: Diese Figur übernimmt die Anführer-Rolle nach Rick Grimes

Schon seit längerem ist bekannt, dass Andrew Lincoln alias Rick Grimes "The Walking Dead" nach Staffel 9 verlassen wird. Wer seinen Platz einnimmt, dürfte überraschen.

Seit über acht Jahren nun verfolgen Fans das Schicksal von Rick Grimes in der AMC-Serie "The Walking Dead" - nun geht bald eine Ära zu Ende. Die Show wird zwar noch eine zehnte Staffel bekommen, doch diese wird ohne den Darsteller Andrew Lincoln produziert. Doch wer soll diese Lücke füllen?

"The Walking Dead": Übernimmt Daryl Dixon die Anführer-Rolle?

Neben Rick Grimes ist Daryl Dixon das Gesicht, dass Fans am meisten mit "The Walking Dead" verbinden. Deshalb ging man vielerorts wie selbstverständlich davon aus, dass Darsteller Norman Reedus ins Zentrum der Geschichte rücken wird. Dem ist jedoch nicht so, wie ein Interview mit Showrunnerin Angela Kang mit dem Online-Portal Variety nun zeigt - zumindest nicht hundertprozentig: "Es ist eine Gruppendynamik", erklärt sie. "Norman hat da Daryls Einstellung: 'Ich will nicht die Nummer eins sein.' Auf seine eigenen Weise führt er an. Ich denke, Danai (Anm. d. Red.: "Michonne"-Darstellerin) ist auch eine tolle Anführerin. Sie macht es auf ihre eigene Art. Sie kümmert sich sehr darum, dass alles fair abläuft. Melissa (Anm. d. Red.: "Carol"-Darstellerin) hat eine großartige Präsenz, die eine Basis für alles schafft."

Endlich: Neue Facebook-Funktion soll Serien-Fans vor Spoilern schützen.

Laut Kang sei einfach ein Zeitpunkt erreicht worden, bei dem jeder dieser drei schon solange dabei ist, dass es keinen speziellen Anführer mehr brauchen würde. Jeder wüsste, sobald er in einer Szene sei, dass er der alte Hase ist und den anderen ein Beispiel sein muss, was Professionalität und Respekt anginge. Dieser Standard sei von Andrew Lincoln so gesetzt worden - und so soll es auch bleiben.

Ob die kommenden Staffeln dem auch weiterhin gerecht bleiben, wird sich noch zeigen. Am 7. Oktober 2018 liefen die neuen Episoden in den USA an - bereits in Staffel 9 wird Andrew Lincoln etwas kürzer treten.

Hier ist der Trailer zu Staffel 9 von "The Walking Dead"

Lesen Sie hier: Nicht nur Andrew Lincoln wird "The Walking Dead" verlassen - auch dieser Darsteller sagt adieu.

fk