Twitch: Streamerin bringt Community mit Whirlpool-Stream zum Beben

Meint sie das ernst?

In letzter Zeit sorgen Hot Tub-Streams für viel Diskussionsstoff auf Twitch. Eine Streamerin treibt es nun auf die Spitze und spaltet damit ihre Community.

San Francisco, USA – Sogenannte Hot Tub-Streams werden auf Twitch* immer beliebter und auch kleinere Streamer* erhalten große Aufmerksamkeit innerhalb kürzester Zeit. Aus diesem Grund beginnt nun auch Streamerin Tinneh dem Whirlpool-Trend auf der Streaming-Plattform zu folgen. Doch die Content-Creatorin hat dabei eine ganz andere Herangehensweise als die Hot Tub-Girls. In ihrem Livestream auf Twitch zeigt sich Tinneh nämlich nicht in einem Pool, sondern ganz einfach in einem Eimer.

