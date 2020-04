WhatsApp: Kettenbrief „Herausforderung angenommen“ - wegen dieser Challenge ändern Nutzer ihren Status

Bei WhatsApp ist ein neuer Kettenbrief viral gegangen: „Herausforderung angenommen“ nennt sich die Challenge, bezeichnet durch die zwei Worte unter dem Bild im WhatsApp Status.

Bei WhatsApp gibt es einen neuen Trend: Kinder- oder Jugendfotografien im Status. Darunter stehen nur zwei Worte, nämlich „Herausforderung angenommen“. Schaut man sich den Status an, lässt eine Nachricht meist nicht lange auf sich warten. „Aha! Jetzt bist du dran! Du hast meinen Status gesehen.“ - So oder so ähnlich könnte sie beginnen: Die einen nennen das eine Challenge, die anderen einen Kettenbrief.

Während die eine Hälfte der Empfänger diese Aufforderung als nervig empfindet, kommt die andere Hälfte ihr scheinbar nach. In den letzten Tagen konnten viele dieses Phänomen bei WhatsApp hautnah miterleben und nicht wenige fragten sich, was das ganze überhaupt soll.

WhatsApp: „Herausforderung angenommen“ - Challenge oder Kettenbrief?

Bei Twitter gibt es dazu alle möglichen Formen von Reaktionen. So schreibt ein Nutzer: „Sind bei euch die WhatsApp Storys auch so voll mit Kinderfotos und Herausforderung angenommen...?“, während eine andere Nutzerin diese Frage etwas radikaler angeht: "Ok, ernsthaft. Wo kommt dieses - Kinderbilder „Herausforderung angenommen“ - Zeug her? Fühlt sich an wie in den 90er Jahren mit den nervigen Kettenbriefen!!!!“

Aber auch auf Twitter gibt es fleißige Mitmacher der Challenge. „Herausforderung angenommen“ heißt es auch dort mehr als einmal:

Challenge oder Kettenbrief bei WhatsApp? - Verbraucherschutz zu „Herausforderung angenommen“

Aber was ist „Herausforderung angenommen“ jetzt? Eine Challenge oder ein Kettenbrief? Nervig und harmlos oder lustig, aber trotzdem gefährlich? Der Verbraucherschutz warnt schon seit Jahren immer wieder vor Kettenbriefen, die über WhatsApp weiterverbreitet werden. Dabei können diese den Nutzer in Abofallen führen, dessen Daten abgreifen oder einfach Angst und Schrecken verbreiten.

Seit Beginn der Corona-Krise gibt es immer wieder verschiedene Kettenbriefe bei WhatsApp. Der WhatsApp-Konzern kämpft deshalb schon länger gegen eine Flut an Fake-News. Jetzt greift WhatsApp zu drastischen Maßnahmen, wie bereits berichtetet.

Zur aktuellen Challenge bei WhatsApp und Co. sagt der Verbraucherschutz folgendes: „In der Nachricht sind weder Links versteckt noch werden Ihnen Falschmeldungen aufgetischt. Hier geht es um einen spaßigen Zeitvertreib während der Ausgangsbeschränkungen aufgrund der Corona-Pandemie.“

„Herausforderung angenommen“: Challenge bei WhatsApp - Mehr als nur ein Kettenbrief

Die Entwarnung des Verbraucherschutzes geht auch mit einer Mahnung einher. Wer die Bilder anderer Personen herunter- und auf einer anderen Plattform oder WhatsApp wieder selbst hochlädt, begeht Urheberrechtsverletzung. Man darf sich die Bilder also nach Belieben anschauen, sollte es aber dabei belassen.

Was ist nun aber der Grund für diese Challenge? Wieso sehen wir überall die schon gekannten Wörter „Herausforderung angenommen“? Der deutsche Schauspieler und Musiker Axel Prahl (bekannt als Tatort-Kommissar Frank Thiel) wird in seinem Facebook-Post zur Challenge etwas präziser: „... damit das Virus nicht dauernd das Thema ist.“

Lustiger Zeitvertreib bei WhatsApp - „Herausforderung angenommen“-Challenge geht viral

Wer also kein Problem damit hat, seine Kinder- oder Jugendfotografien mit anderen zu teilen, kann unbesorgt an der Challenge teilnehmen. Wer sich über den „Herausforderung angenommen“-Kettenbrief ärgert, muss ja nicht mitmachen.

Wer Angst hat, dass auch der Chef das peinliche Kinderfoto sehen könnte, kann das über die Privatsphäre-Einstellungen in WhatsApp ändern. Dazu über die drei Punkte in der oberen rechten Ecke gehen, Einstellungen anklicken und dann über den Aspekt Account in die Datenschutz-Einstellungen wechseln. Hier kann man dann beruhigt alles so einstellen, wie man es gerne hätte.

