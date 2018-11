WhatsApp-Hammer: Jetzt kommt die Autoplay-Funktion - und ändert alles

© Foto by Matthias Hoffmann

Das ist ein echter WhatsApp-Hammer: Jetzt kommt die Autoplay-Funktion. Was sich ändert, lesen Sie hier.

Mountain View / Kalifornien - Es ist das Jahr der vielenNeuerungen bei WhatsApp. Der 2009 gegründete Instant-Messaging-Dienst veröffentlichte schon allein in diesem Herbst mehrere Updates. Sie alle sollen die Anwendung für Nutzer immer einfacher machen. Und obwohl noch längst nicht alle Neuankündigungen technisch voll umfänglich realisiert wurden, bietet WhatsApp seinen Nutzern schon die nächste Verbesserung.

WhatsApp: Neue Funktionen, um User zu binden

Die kleinen, technischen Innovationen haben natürlich einen Grund: Mehr als 1,2 Milliarden Menschen versenden über WhatsApp täglich rund 55 Milliarden Nachrichten. Grund genug für WhatsApp seine MessagingApp möglichst attraktiv zu halten, denn die Konkurrenz im Silicon Valley schläft nicht. Da könnte auch Autoplay eine wichtige Rolle für die Zukunft spielen.

So führte WhatsApp Anfang November die sogenannteSticker-Funktion ein. Emojis im XL-Format, die wie Comic-Figuren aussehen. Sie bieten Usern eine weitere Möglichkeit Emotionen auszudrücken und sind somit eine Alternative zu klassischen Emojis - die wir peinlicherweise fast alle falsch nutzen.

WhatsApp mit Werbeeinblendungen ab 2019

Technik-Insider vermuten, dass die gehäuften Updates, wie beispielsweise die neue Autoplay-Funktion, auch als Beruhigung der User gedacht ist, die WhatsApp mit der Ankündigung von Werbeeinblendungen ab 2019 verärgert hat. Nicht in den Chats, aber im Status-Bereich der User. So folgte auf die Einführung eines Urlaubs- und Ruhemodus, die Ankündigung des „Dark Mode“. Eine Spielerei, die es den Nutzern ermöglicht, die Farbe der Nutzeroberfläche von Weiß auf Schwarz umzustellen, was die Augen schonen soll.

WhatsApp: Autoplay-Funktion ideal für unterwegs

Eine wirklich sinnvolle, neue Funktion bietet WhatsApp jetzt mit seiner neuesten Version 2.18.100. Die Funktion heißt Autoplay. Damit lassen sich WhatsApp-Sprachnachrichten jetzt automatisch nacheinander abspielen. Empfänger von mehreren aufeinanderfolgen Audios brauchen diese nun nicht mehr einzeln antippen, um deren Inhalt abhören zu können.

Das ist vor allem für unterwegs eine enorme Erleichterung. Am Ende einer jeder Sprachnachricht signalisiert ein Piepton, dass noch eine weitere Nachricht folgt. Und damit nicht genug. Um WhatsApp Sprachnachrichten abhören zu können muss die App nicht länger im aktiven Fenster geöffnet sein - User können jetzt parallel dazu in anderen Apps surfen. Tolle Sache!

