Sicherheitslücke bei WhatsApp: Milliarden Nutzer betroffen

Beim Messenger-Dienst WhatsApp ist jetzt eine Sicherheitslücke gefunden worden. Milliarden Handy-Nutzer sind davon betroffen. Ein Update ist notwendig.

München - Beim beliebten Messenger-Dienst WhatsApp wurde eine riesige Sicherheitslücke gefunden, von der Milliarden Nutzer betroffen sind. Wegen eines Bugs in einer älteren Version der App könnten Hacker mit nur einem Videoanruf das Smartphone manipulieren, berichtet der Focus. Sowohl Android- als auch iOS-Nutzer sind davon betroffen. Ein Update für die Lücke wurde schon vor längerer Zeit veröffentlicht. Nutzer werden dazu aufgefordert, die App sofort zu aktualisieren.

Darauf sollten WhatsApp-User jetzt achten

Die Sicherheitslücke liegt laut heise.de in der Speicherverwaltung des Video-Conferencings. Durch ein präpariertes RTP-Paket kann diese durcheinandergebracht werden, sodass der Angreifer eigene Codes einschleusen und so das Smartphone durch Spionage-Software manipulieren kann. Entdeckt wurde der Fehler von Natali Silvanovich vom Project Zero.

Video: Was tun gegen Sicherheitslücke bei WhatsApp?

WhatsApp: Das können User jetzt machen

Die aktuelle Version der App, welche die Sicherheitslücke schließt, wurde bereits am 28. September veröffentlicht. Für iOS-Nutzer ist dies die Version 2.18.93, für Android-Nutzer die Version 2.18.302, beziehungsweise 2.28.306 im Play Store von Google. WhatsApp-Nutzer sollten bei der Aktualisierung darauf achten, nur Updates aus offiziellen App-Stores herunterzuladen. Welche Version von WhatsApp auf dem eigenen Smartphone installiert ist, kann man in der App unter „Einstellungen/Hilfe/App-Info“ überprüfen.

Im Google Play Store wird derzeit teilweise noch die veraltete WhatsApp-Version 2.18.293 angeboten. Nutzer, die aus diesem Grund nicht das neue Update installieren können, das die Sicherheitslücke schließt, sollten daher zur Sicherheit keine Videoanrufe von Unbekannten über die App annehmen.

Radikale Neuerung bei WhatsApp bestätigt - was bedeutet das für den Datenschutz?

Derzeit gibt es weitere Neuigkeiten von WhatsApp: Rund 1,3 Milliarden Menschen benutzen den Messenger-Dienst WhatsApp weltweit. Bald drohen den Nutzern jedoch nervige Unterbrechungen.

Große Whatsapp-Einschränkungen auf älteren iPhones

Besitzer eines älteren iPhones müssen sich unterdessen auf Einschränkungen bei der Nutzung von Whatsapp einstellen. Eine Installation der neuesten Version des Messenger-Dienstes sowie Updates sind auf einigen iOS-Geräten nicht mehr möglich.

sch