Werbung in WhatsApp: Facebook hat jetzt plötzlich ganz andere Pläne 

Es hat sich zum Standard-Messenger in der westlichen Welt entwickelt und hat die klassische SMS verdrängt. Die Rede ist von WhatsApp, das 2009 an den Start ging. Damals planten die Gründer Jan Koum und Brian Acton 99 Cent pro Jahr für WhatsApp zu verlangen. Strikt umgesetzt hat das Unternehmen diese Pläne jedoch nie.

Nachdem Facebook WhatsApp 2014 übernommen hat, sieht es mittlerweile gänzlich anders aus. Denn Facebook-Gründer Mark Zuckerberg möchte keine Abogebühr von den Nutzern einfordern.

WhatsApp: Am 01.01.2020 sollte es mit Werbung losgehen

Stattdessen hat der Vorstandsvorsitzende des Konzerns andere Pläne, um mit WhatsApp Geld zu verdienen. Im Mai 2019 kündigte Facebook bereits auf der Konferenz "FMS" an, dass ab dem 01.01.2020 Werbeanzeigen in WhatsApp ausgespielt werden sollen. Demnach soll das Status-Fenster in WhatsApp den Nutzern Werbung anzeigen - displayfüllend wohlgemerkt. Außerdem sollte es laut Chris Daniels, ehemaliger Vice President des Messengers, einen Kanal für die Anzeigen geben.

WhatsApp: Facebook zieht bei Werbung Konsequenzen

Dieser sollte analog zu Instagram den Namen WhatsApp Stories tragen. Doch auch Mitte Januar 2020 schaltet WhatsApp immer noch keine Werbung innerhalb des Messengers. Woran das liegt? Mutterkonzern Facebook hat die gesamte zuständige Abteilung aufgelöst.

Auch bereits geschriebene App-Codes gibt es nicht mehr. Das berichtet das Wall Street Journal. Dennoch, so die Kollegen, wolle das Unternehmen an Werbung in Status-Fenstern festhalten. Fraglich ist nur, wann das geschieht.

Die Pläne des Unternehmens kommen auch auf Twitter gut an. "Ach, haben sie es doch gelassen mit Werbung bei WhatsApp. Gut, hab das zwar nicht mehr, aber man weiß ja nie", schreibt dort ein Nutzer.

"Facebook verzichtet auf Werbung in WhatsApp. Gut so", twittert ein weiterer User.

WhatsApp: Business soll erweitert werden

Da Facebook weiterhin mit WhatsApp Geld verdienen möchte, rückt die hauseigene App WhatsApp Business weiter in den Fokus. Business ist eine für Unternehmen kostenpflichtige App und soll eine kommunikative Schnittstelle zwischen Kunden und Firmen schaffen. WhatsApp Business soll in Kürze um weitere Funktionen erweitert werden, damit mehr Unternehmen angeregt werden, sich die App anzuschaffen.

Gründer von WhatsApp halten nichts von Werbung

Und was halten die WhatsApp-Gründer von dem Werbekonzept von Facebook? Vermutlich nicht allzu viel, denn Jan Koum und Brian Acto sind keine Fans von Werbung. Jan Koum bezeichnete Werbung als "Störung" und "Beleidigung der Intelligenz". Übrigens: Beide Unternehmer haben WhatsApp mittlerweile verlassen. Acton stieg 2017 aus, Koum folgte ihm Mitte 2018. Unter anderem, weil sie die Werbepläne von Facebook strikt ablehnten.

Von Moritz Serif

