Fotoaktion: Dein Liebesfoto zu Valentinstag in der OP!

Egal ob frisch verliebt oder schon lange glücklich: Wir suchen das schönste Bild zum Valentinstag. Schicken Sie uns ein Foto (mit Ihrem Partner, oder einem romantischen Moment) und gewinnen Sie ein Candle-Light-Dinner in Mühlheim.

Der Valentinstag ist der Tag der Liebenden und wird alljährlich am 14. Februar gefeiert. Passend dazu suchen wir wieder in diesem Jahr wieder das verliebteste Paar aus unserer Region. Machen Sie bis zum 13. Februar (bis 12 Uhr) mit und zeigen Sie anderen Hessen, wie sehr Sie Ihren Partner lieben. Alle eingesandten Bilder werden in einer Fotogalerie auf op-online.de veröffentlicht. Eine Jury der Offenbach-Post bestimmt anschließend das Gewinnerpaar. Dieses Foto wird von uns in der Printausgabe der Offenbach-Post abgedruckt. Auch online wird es an Valentinstag einen kurzen Artikel zum schönsten Foto geben.

So können Sie mitmachen:

Schicken Sie uns per E-Mail an red.online@op-online.de bis zum 13. Februar um 12 Uhr ein romantisches, kreatives oder lustiges Bild, dass zeigt, wie verliebt Sie sind. Als Betreff tragen Sie bitte „Valentinstag Gewinnspiel“ ein. Wenn Sie möchten, schreiben Sie uns in die E-Mail Ihre kurze Liebesgeschichte. Beispielsweise, wo das Bild entstanden ist, wie lange Sie schon mit Ihrem Partner zusammen sind, wo Sie sich kennengelernt haben oder was Sie besonders an Ihrem Partner schätzen. Ihr Text erscheint dann in der Bildergalerie unter Ihrem Foto.

Bitte schreiben Sie uns auch Ihre Kontaktdaten (Name, Adresse, Telefonnummer) in die E-Mail, damit wir Sie bei einem möglichen Gewinn benachrichtigen können.

Das können Sie gewinnen:

Das Landhaus Hotel Waitz in Mühlheim-Lämmerspiel, freut sich die Gewinner unserer Aktion mit einem köstlichen 4-Gang-Überraschungsmenü verwöhnen zu dürfen. Inklusive ist nicht nur die romantischen Atmosphäre, sondern auch die korrespondierender Weine, Wasser und einer Kaffeespezialität im Restaurant „Das Waitz“.

Und wer sich nicht auf sein „Gewinnerglück“ verlassen möchte, kann natürlich auch direkt einen Tisch, für das liebevolle Valentins-Menü reservieren. Schließlich weiß jeder, dass die Liebe nicht zuletzt auch durch den Magen geht…

Das Restaurant „Das Waitz“ bietet individuelle, gastliche Konzepte für Menschen, die ihre Ansprüche in guten Händen wissen wollen. Das Landhaus Hotel Waitz ist ein familiengeführtes Haus mit langer Tradition, doch auch die Moderne prägt das Interieur. Erholsam, kreativ, genussvoll und abwechslungsreich. Ob für Hochzeiten, Familienfeiern, Tagungen, Seminare, einfach nur zum Essen oder zum Übernachten: „Das Waitz“ ist ein Zuhause in der Fremde.

Archivbilder: Verliebte Paare aus der Region im Jahr 2015

Wir wünschen Ihnen viel Spaß beim Fotografieren und viel Liebe!

