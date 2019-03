Frau verwöhnt Mann und stirbt kurz darauf beinahe

Alicante: Eine Frau gibt einem einen Mann Blow*** und schluckt es! Kurz darauf stirbt sie beinahe.

Alicante - In Spanien hat eine 31-jährige Frau einem Mann einen Blow*** verpasst, das Sperma geschluckt und wäre kurz darauf beinahe gestorben. Wie die spanische Ärztin Susana Almenara erklärt, sei dieser Fall in seinem Ausmaß einzigartig. Extratipp.com* berichtet über den außergewöhnlichen Notfall in Alicante.

Doch was ist die Ursache für den Todeskampf der Frau, die einem Mann einen Blow*** verpasste, das Sperma schluckte und kurz darauf um ihr Leben kämpfte? Ärztin Susana Almenara veröffentlichte den Fall sogar im "British Medical Journal Case Report", ähnlich dem Deutschen Ärzteblatt. Ursache für den Todeskampf war eine allergische Reaktion der 31-Jährigen aus Alicante.

Frau gibt Blow*** - und stirbt danach beinahe: Das ist die Ursache

Sie erlitt nach dem Schlucken einen anaphylaktischen Schock. Die Frau wurde mit dem Rettungsdienst mit Nesselsucht und schweren Atembeschwerden ins Universitätskrankenhaus von Alicante gebracht. Vor Ort erklärte sie den Medizinern, sie habe eine Allergie gegen Penicillin, aber sei nicht mit dem Antibiotikum in Berührung gekommen.

Die Ärzte begannen mit der Ursachenforschung, fanden schließlich die Lösung für das Problem: Ihr Liebespartner hatte Stunden vor dem Blow*** Amoxicillin genommen - ein Antibiotikum, dass den Wirkstoff Penicillin enthält. Damit wollte der Mann eine Ohrenentzündung auskurieren. Mit der Veröffentlichung des Berichts über den Vorfall warnt Ärztin Susana Almenara vor ungeschütztem Oralverkehr: ""We think that as clinicians, it is important to be aware of this phenomenon so as to inform and prevent potentially serious reactions in sensitised patients." Sie empfiehlt Frauen ein Kondom zu verwenden. Die 31-jährige Frau konnte von den Medizinern gerettet werden.

