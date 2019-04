Aldi: Deshalb sollten Sie sich nicht auf die Preise im Prospekt verlassen

Aldi hält sich nicht immer an den Preis, den es im Prospekt verspricht. Warum das so ist und weshalb Kunden sich sogar darüber freuen sollten, erfahren Sie hier.

Zwischen Aldi und Lidl herrscht ein erbitterter Preiskampf. Die zwei größten deutschen Discounter-Ketten unterbieten sich zur Zeit gegenseitig, trumpfen mit einem Schnäppchen nach dem anderen auf, um die Kunden in ihre Filialen zu locken.

Aldi-Prospekt: Deshalb muss der Preis nicht stimmen

Was aber viele Kunden nicht wissen: Der Preis im Aldi-Prospekt muss dabei nicht stimmen. Oft würde der Preiskampf dazu führen, dass Aldi mit seinem Preis im Geschäft noch einmal heruntergeht. So geschehen vor wenigen Wochen, als Aldi Leerdamer-Käse im Angebot hatte. Warb der Discounter in seinem Prospekt noch mit einem (ohnehin ramschverdächtigen) Schnäppchen-Preis von 99 Cent für die Packung, konnten Kunden den Käse sogar für 97 Cent mit nach Hause nehmen, wie das Portal Chip.de meldet. Der Grund sei ein Gegenangebot von Konkurrent Lidl gewesen, der den Käse als Aktionsangebot in den Verkauf nahm - und zwar für 97 Cent.

Neue Strategie von Aldi: Extrem reduzierte Markenartikel

Experten glauben, dass diese Aktion kein Einzelfall war und die tatsächlichen Verkaufspreise auch in Zukunft oft unter den Preisen im Prospekt liegen werden. Schließlich sollen laut Chip extrem reduzierte Markenartikel zur neuen Strategie von Aldi gehören. Die Kunden dürfte es freuen.

ans