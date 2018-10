"Bares für Rares": Alles fake? Juwelier geht jetzt hart mit der Sendung ins Gericht 

Ist alles, was Zuschauer in "Bares für Rares" tagtäglich zu sehen bekommen, etwa nur fake? Das behauptet jetzt ein Juwelier aus Kiel - und will gegen die Sendung vorgehen.

"Mit der Realität hat das leider wenig zu tun", meint Jens Bahr gegenüber den Kieler Nachrichten. Mit "das" ist die ZDF-Trödelshow "Bares für Rares" gemeint. Der Quotenschlager ist dem Juwelier aus Kiel, der zudem Sachverständiger der IHK ist, sogar so sehr zuwider, dass er nun ernsthaft überlegt, rechtliche Schritte gegen die Fernsehmacher einzuleiten.

Juwelier kritisiert "Bares für Rares": Zuschauer haben falsche Hoffnungen über tatsächlichen Wert von Erbstücken

Der Grund für Bahrs Unmut ist klar: Er hält die Erfolgssendung für unseriös. "Diese Sendung weckt beim Kunden völlig falsche Erwartungen", kritisiert er gegenüber der Zeitung weiter. So sei ihm zufolge der ganze Aufbau der Folgen völlig falsch. Das fange bereits bei der Bewertung der "Raritäten" durch angebliche Experten an. "Ein seriöser öffentlich-rechtlicher Sender wie das ZDF dürfte solche unsachgemäßen Beiträge nicht ausstrahlen."

Zudem seien bei ihm und auch Kollegen schon viele Kunden vorstellig geworden, die die Trödelshow gesehen hatten und mit falschen Hoffnungen Erbstücke loswerden wollten. So wären Bahr zufolge die Preise, die in der Sendung verhandelt werden würden, völlig überzogen.

"Ich habe deutschlandweit viel mit anderen Händlern und Auktionshäusern zu tun. Sie bestätigen, dass das, was den Kunden in der Sendung für ihre Schmuckstücke geboten wird, utopisch ist. Es entspricht in keiner Weise dem, was sie auf dem freien Markt erhalten würden."

Auch interessant: Sensation in "Bares für Rares": Diese Goldmünze erzielt Rekordsumme.

Jens Bahn will gegen Erfolgsshow vorgehen - doch Fans sehen das anders

Doch auf Facebook verteidigen "Bares für Rares"-Fans die Show. So meint eine Userin: "Bei den Juwelieren bekommst du den Goldpreis, der sehr niedrig liegt, da sie ihn selber festlegen. Die Steine werden nicht mit bewertet. Das nenne ich eher Betrug." Eine andere Userin ist derselben Meinung und schreibt: "Jahrelang haben die die Kunden übern Tisch gezogen, doch jetzt lassen sich die Leute nicht mehr so einfach betrügen. Und das wurmt und ärgert sie!"

Erfahren Sie hier: "Bares für Rares": Verkäufer lehnt höchstes Gebot aller Zeiten ab - das ist der Grund.

Doch das will Bahr so nicht stehen lassen. Er erklärt: "Alter Schmuck hat meist nur noch den Materialwert." Daher will sich Bahr von seinem Vorhaben nicht abhalten lassen: Er hat angekündigt, sich bald mit einem Beschwerdebrief an die größten Zeitungen in Deutschland zu wenden und über die Show aufzuklären.

Lesen Sie auch: Alles fake? Hier bezog Lichter in der Vergangenheit schon einmal deutlich Stellung zu den Vorwürfen.

jp