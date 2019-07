"Bares für Rares": Verkäuferin sahnt ab - doch dann sorgt sie für blankes Entsetzen

"Die ist geschäftstüchtig!"

+ © ZDF Damit hatte die Händler nicht gerechnet, als die Verkäuferin nicht nur nach dem Geld, sondern am Ende auch nach der Figur griff. © ZDF

Ein Damen-Duo will die Händler mit einem uralten Erbstück in "Bares für Rares" verzücken. Doch mit einer dreisten Aktion machen sie am Ende so richtig sprachlos.