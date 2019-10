Großer Wirbel auf eBay: Wenn das auf Ihrer 2-Euro-Münze ist, ist sie bis zu 54.000 Euro wert

Die Sammlerwut ist erneut ausgebrochen: Wieder sorgte eine 2-Euro-Münze auf dem Online-Marktplatz eBay für Furore. Was sie so besonders machte, erfahren Sie hier.

Man müsste meinen, dass ein Eurostück auch nur genau die Zahl wert ist, die draufsteht. Doch Sammler wissen: Seltene Geldmünzen können ein Vielfaches mehr einbringen. Der Grund dafür: Oftmals weisen sie kleine Makel oder gar gravierende Fehlprägungen auf.

2-Euro-Münze aus Österreich mit berühmtem Konterfei

Dadurch werden diese Geldstücke so einzigartig, dass sich Sammler geradezu um sie reißen. Schließlich sind seltene Exemplare in der eigenen Sammlung echte Hingucker. Fast täglich tauschen sie sich auf dem Online-Marktplatz eBay aus - und bieten ihre Münzen auf Auktionen an.

So auch ein Verkäufer, der eine 2-Euro-Münze an den Mann bzw. die Frau bringen wollte. Das Angebot ist leider nicht mehr auf der eBay-Seite verfügbar. Die Münze stammte ihm zufolge allerdings aus Österreich und trug das Bild der Berta Freifrau von Suttner. Sie wurde 1905 als erste Frau mit dem Friedensnobelpreis ausgezeichnet.

Das Geldstück, welches aus dem Jahre 2014 stammte, wies einige Merkmale auf, die nicht so ganz passen wollten: So sah das linke Auge aus, als wäre es gar nicht vorhanden und als würden stattdessen Tränen aus der Kuhle herauskullern.

54.000 Euro für Fehlprägung - aber es ist heikel

Der Euro-Schriftzug war hingegen doppelt geprägt, so der Verkäufer weiter, die Zahl hatte an der Spitze dagegen einen Pickel und war etwas dicker geprägt. Außerdem wies der Mantel auf der rechten Seite Rillen auf.

Für das schöne Stück wollte der Verkäufer satte 54.000 Euro haben. Einziges Manko, das stutzig machte: Er gab keine Garantie und keine Gewährleistung, da es schließlich ein privater Verkauf wäre. Ob sich wohl jemand darauf einließ?

jp