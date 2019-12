Dschungelcamp 2020: Das sind die Gagen von Sonja Zietlow und Daniel Hartwich

Die beiden Dschungelcamp-Moderatoren sind stets gut gelaunt - ob das an den Gehältern liegt?

Während die Gagen der Bewohner bekannt sind, sind die Gehälter der Moderatoren streng geheim. Dennoch hat die Redaktion nun das Geheimnis lüften können.

Seit nunmehr 14 Staffeln hungern, zicken und bespaßen die "prominenten" Kandidaten im Dschungelcamp die deutschen Zuschauer. Mit ihren Lästereien, Streitereien und ekligen Dschungelprüfungen sorgen sie für Lacher. Die bissigen Kommentare der Moderatoren Sonja Zietlow und Daniel Hartwich, die sich gerne über die Möchtegern-Stars lustig machen, bilden zudem das i-Tüpfelchen der erfolgreichen TV-Show.

Dschungelcamp 2020: Ist Sonja Zietlow die Gagenkönigin von Down Under?

Doch während die Gagen der Promibewohner manchmal durchsickern, erfährt man über die Gehälter von Zietlow oder Hartwich nur wenig. Was das angeht, hält sich der produzierende Fernsehsender RTL sehr bedeckt. Dennoch hat sich die Redaktion auf die Spurensuche begeben – und herausgefunden, wie viel Lohn die Dschungelcamp-Moderatoren Down Under absahnen könnten.

Da wäre einerseits Sonja Zietlow: Die 51-jährige Blondine hat immer einen kessen Spruch auf den Lippen – und ist wegen ihrer scharfen Zunge bei den Zuschauern sehr beliebt. Sie ist seit Anfang an dabei und führt seit 2004 durch die Show.

Angeblich soll Zietlow für ihr jahrelanges Engagement 40.000 Euro pro Sendung kassieren, wie Bild Online 2013 berichtete. Das ist allerdings sechs Jahre her: Sicherlich wurde das Gehalt der taffen Moderatorin in der Zwischenzeit nochmal kräftig nach oben geschraubt.

Video: Evelyn Burdecki spricht über ihre Jugendliebe

Dschungelcamp 2019: So viel könnte Daniel Hartwich verdienen

Doch was ist mit ihrem Kollegen Daniel Hartwich? Dieser ist schließlich erst seit 2013 an Zietlows Seite. Ganz so viel wie das Dschungelcamp-Urgestein wird der 41-Jährige wohl nicht verdienen. Allerdings soll auch er einer der Topverdiener der deutschen Moderatorenlandschaft sein.

Das Online-Portal news.de geht sogar davon aus, dass er in etwa so viel wie seine "Let's Dance"-Kollegin Nazan Eckes verdient. Und die soll 2013 immerhin 4.000 Euro pro Drehtag erhalten haben. Doch auch hier ist noch Luft nach oben – und Hartwich könnte in den vergangenen Jahren wahrscheinlich noch mehr herausgehandelt haben.

Lesen Sie auch: Dschungelcamp 2020: Alle neuen Kandidaten bei RTL - Wer ist wer?

jp