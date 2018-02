Frau kriegt tausende Euro fürs Nichtstun - dank dieser genialen Idee

Eine junge Frau kündigt ihren Job und reist um die ganze Welt. Sie lebt im Luxus – und muss dafür nichts bezahlen. Stattdessen wird sie noch mit Geld überschüttet.

Ihre Arbeit in einer Marketing-Firma in New York langweilte Sorelle Amore. Zwei Jahre hatte sie dort bereits gearbeitet, bis sie entschied: Ich will das nicht mehr. Mit gerade mal 25 Jahren kündigte sie ihren Job im Jahr 2016 und überlegte intensiv, wo ihre Stärken und Interessen waren. Sie liebte es von Kind an zu reisen und alles zu fotografieren, was ihr zwischen die Finger kam.

Junge Frau reist und lebt in Saus und Braus - so hat sie es geschafft

Deshalb versuchte sie ihr Glück und bat einen Freund, der Fotograf war, ein Praktikum bei ihm machen zu dürfen. Die gebürtige Australierin ging so in ihrer Arbeit auf, dass sie schnell viele Aufträge bekam – und das, obwohl sie kaum Erfahrung hatte. Dadurch motiviert, wagte Amore den Sprung nach Übersee und reiste durch Europa. Am Ende blieb die junge Frau in Island hängen und begann – völlig pleite - Youtube-Videos zu drehen.

Doch erst mit der Hilfe eines erfolgreichen deutschen Youtubers konnte sie zahlreiche Follower auf sich aufmerksam machen und zu einer bekannten Reise-Influencerin avancieren. Heute wird sie dafür bezahlt, die Welt zu bereisen, in Luxushotels zu entspannen und ihre 250.000 Follower auf den sozialen Netzwerken auf dem Laufenden zu halten.

So schaffte es die Australierin mit polnischen Wurzeln schließlich innerhalb von nur drei Monaten, zwölf Länder zu erkunden – und bekommt im Gegenzug dafür sogar noch etwa 10.000 Dollar (circa 8.000 Euro) pro Monat oben drauf. Dadurch hat sie drei essentielle Dinge übers Geldverdienen und Unternehmertum gelernt, die sie nun im Gespräch mit dem US-amerikanischen Wirtschaftsmagazin Forbes teilt.

1. Besetzen Sie eine spezielle Nische in Ihrer Branche

Laut Amore kann man nicht in allem der Beste sein. Wenn man sich also auf ein Gebiet spezialisiert, dann sollte man speziell auf einen Aspekt wie "Luxusreisen in tropische Länder" gehen, anstatt aufs Reisen allgemein. So werden Sie Experte auf Ihrem Themengebiet und Follower und Kooperationspartner wissen genau, was Sie anzubieten haben. Eine kleinere, aber loyale Fanbase sei viel wichtiger als Millionen an Follower zu haben.

2. Kennen Sie Ihre Stärken und vermarkten Sie sie

Wer sich auf seine Stärken fokussiert, kann ruhig Arbeit, die man hasst, an andere abgeben. Schließlich haben Sie aus einem Grund diese speziellen Fähigkeiten, so Amore weiter. Warum als nicht darauf konzentrieren?

3. Schätzen Sie Ihre eigene Arbeit

Wenn Sie unsicher sind, obwohl sie gut darin sind, was Sie machen, werden Sie trotzdem nicht ernstgenommen, folgert Amore. Daher empfiehlt es sich, sic h darüber zu informieren, was Ihre Expertise auf dem Markt wert ist.

Ihr Tipp: Pokern Sie hoch! Interessenten sagen entweder sofort Ja oder Nein, wenn es Ihnen zu teuer ist. Allerdings werden diese nach einem Verhandlungsspielraum fragen. Dann liegt der Spielball auf Ihrer Seite: Wenn Sie dann das Gefühl haben, sich unter Ihrem Wert zu verkaufen, können Sie immer noch ablehnen.

