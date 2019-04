Aldi bietet jetzt Gasgrill an - doch nur wer schnell ist, sahnt noch einen ab

Die Temperaturen steigen und viele Deutsche zieht es wieder nach draußen. Aldi hat dafür auch den passenden Gasgrill im Angebot. Doch es droht Ärger.

Sommerzeit ist Grillzeit: Und die Deutschen sind wahre Grillmeister. Passend zum Start in die warmen Monate hat Aldi Nord ein passendes Angebot ab Donnerstag, den 25. April, im Angebot: einen Gasgrill für 229 Euro. Doch wir erinnern uns: Bereits vergangenes Jahr hatte der Discounter diesen im Sortiment. Der Gasgrill war so begehrt, dass er schon am ersten Verkaufstag in nur wenigen Stunden ausverkauft war.

Gasgrill bei Aldi im Angebot - doch Kunden könnten auf die Barrikaden gehen

Kunden, die leer ausgegangen waren, sorgten für einen wahren Shitstorm auf Facebook. Einige von ihnen beschwerten sich und warfen Aldi vor, eine viel zu geringe Anzahl des begehrten Produkts an die Filialen ausgeliefert zu haben.

Hier erfahren Sie alle Einzelheiten zum Gasgrill Pro 4 Turbo II im Aldi Nord-Prospekt.

Doch nun haben die Fans des "Boston Pro 4 Turbo II" endlich die Chance, einen zu ergattern - doch es droht bereits neuer Ärger. Denn anstatt einfach die Stückzahl dieses Jahr zu erhöhen, lässt der Discounter nun in der Werbung für den Gasgrill in Kleinbuchstaben darunter verlauten, dass die "Aktionsartikel schon am Vormittag des ersten Aktionstages kurz nach Aktionsbeginn ausverkauft sein" könnten.

Auch interessant: Rewe & Co. rüsten auf digitale Preisschilder um: Droht uns jetzt der "Tankstellen-Effekt"?

Wird es 2019 eine größere Stückzahl vom "Boston Pro 4 Tubo II" bei Aldi geben?

Der Westen Online hat beim Discounter nachgehakt - worauf Aldi folgendes entgegnete: "Es kann leider in Ausnahmefällen vorkommen, dass wir bei der Bestellung eines Aktionsartikels die Verbrauchernachfrage unter- bzw. überschätzen. Grundsätzlich achten wir darauf, ausreichende Mengen von Aktionsartikeln bereitzuhalten."

Hier erfahren Sie alle Einzelheiten zum Gasgrill Pro 4 Turbo II im Aldi Nord-Prospekt.

Das bedeutet übersetzt: Da der Gasgrill 2018 zum ersten Mal angeboten wurde, hatte man beim Discounter damals nicht mit diesem enormen Run darauf gerechnet. Das wolle man dieses Jahr nachholen, verspricht Aldi abschließend: "Dementsprechend versuchen wir in diesem Jahr, eine ausreichend große Menge des Aktionsartikels in den Filialen bereitzuhalten."

Lesen Sie auch: Mitarbeiterin enthüllt: Wenn Sie das an der Kasse tun, outen Sie sich als arm.

jp