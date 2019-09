Nach "Protz-Panne": Ist "Mr. Tagesschau" Jan Hofer wirklich reich? Das verdient er tatsächlich

Seit 15 Jahren ist Nachrichtensprecher einer der Gesichter der "Tagesschau". Doch kürzlich sorgte er mit einer "Protz-Panne" für Eklat. Wie reich ist er wirklich?

Im August passierte Jan Hofer nach dem Ende einer "Tagesschau"-Folge eine ungewöhnliche Panne: Er unterhielt sich mit dem anderen Moderator Claus-Erich Boetzkes über sein üppiges Vermögen - doch sein Mikro war noch an! Das "Protz"-Gespräch kam deutschlandweit nicht so gut an - viele Zuschauer waren empört.

"Mr. Tagesschau": Nach "Protz-Panne" - ist Jan Hofer wirklich steinreich?

"Mr. Tagesschau" blieb hingegen auf Anfrage diverser Medien gelassen - er erklärte, dass es sich dabei nur um einen Scherz unter Kollegen gewesen wäre. Doch da stellt sich bei vielen die Frage: Wie viel verdient eigentlich ein "Tagesschau"-Sprecher wirklich? Die Antwort ist allerdings gar nicht so einfach.

Auch interessant: Gehaltscheck: Das verdient Kevin Kühnert wirklich.

Schließlich arbeiten die Sprecher der ARD-Nachrichtensendung nur auf freiberuflicher Basis. Sie sind also beim Sender nicht festangestellt. Pro Sendung bekommen die Sprecher ein Honorar, das allerdings stark variieren soll, wie Iris Bents vom Norddeutschen Rundfunk (NDR) gegenüber dem Nachrichtenportal Focus Online verrät.

260 Euro pro "Tagesschau"-Sendung - so verdient Jan Hofer bis zu tausende Euro pro Woche

Das bedeutet konkret: Die Höhe des Honorars richtet sich nach der Länge der jeweiligen Sendung. Die 15-minütige Hauptausgabe der "Tagesschau (von 20 bis 20.15 Uhr täglich auf ARD) sowie für längere Sondersendungen sollen die Sprecher Bents zufolge etwa 260 Euro erhalten. Dauert eine Sendung "nur" bis zu zehn Minuten, gibt es circa 220 Euro. Und geht eine Ausgabe gerade mal bis zu vier Minuten, gibt es immerhin noch um die 155 Euro.

Erfahren Sie hier: Arm oder reich? Das verrät Sie Ihr Gesicht über Ihren Kontostand.

Wer jetzt aber glaubt, dass "Tagesschau"-Sprecher wohl kein lukrativer Job ist, der wird eines Besseren belehrt: Zwar erhalten die Moderatoren maximal 260 Euro pro Sendung - aber einige von ihnen sprechen auch oftmals mehrere Ausgaben pro Tag ein.

So soll Chefsprecher Jan Hofer am Wochenende schon mal durch bis zu sieben Sendungen führen, heißt es weiter. Da die Moderatoren auf freiberuflicher Basis arbeiten, können Sie auch selbst entscheiden, wie viele Sendungen sie übernehmen möchte, erklärt Bents gegenüber Focus Online.

Reportagen, Events & Co.: Nebenjobs bei "Tagesschau"-Sprechern üblich

Zwar hat Jan Hofer als Freiberufler auch mehr Abzüge als normale Arbeitnehmer, dennoch sollen vor allem die bekannteren Moderatoren um Hofer, Rakers & Co. genug Geld verdienen. Außerdem gehen viele von ihnen weiteren Nebentätigkeiten nach - so soll der 69-Jährige auch Event-Veranstaltungen wie die Wahl zur Deutschen Weinkönigin moderieren.

Lesen Sie auch: So viel verdient Angela Merkel als Bundeskanzlerin.

jp