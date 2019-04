Frau will sich Haus kaufen und spart fast 20.000 Euro im Jahr - so hat sie es geschafft

Wer sich ein Eigenheim zulegen will, muss oft Abstriche machen. Eine junge Frau hat sich den Traum vom eigenen Haus erfüllt, musste dafür aber einiges opfern.

Häuser sind teuer. Das gilt nicht nur für deutsche Großstädte, sondern auch für Metropolen in England. Das musste auch eine junge Britin erfahren, die sich ein Haus kaufen wollte. Die Londonerin konnte sich aber kein Eigenheim leisten – schon gar nicht in Englands Hauptstadt.

Für ihr erstes Eigenheim: Frau geht eisernem Sparkurs nach

Also machte sie sich einen Plan, um sich ihren Traum vom Eigenheim dennoch zu erfüllen; auch wenn dies gravierende Einschnitte in ihr Leben bedeutete, berichtet die britische The Sun. Da Häuser und auch Wohnungen in London fast unbezahlbar sind, hat sich die Britin entschieden, ihre Heimat zu verlassen und in Manchester nach einem passenden Haus zu suchen.

In London lebte sie bei ihrer Mutter und konnte sich so schon mal die Miete sparen. Sie legte zunächst 500 Pfund (ca. 580 Euro) im Monat zurück. Später verdoppelte sie die Rücklage. Aber das war noch nicht alles. Sie verzichtete auch auf ausgedehnte Urlaube.

2017 sei sie nur für einen kurzen Geburtstagstrip nach Mailand geflogen und das war ihr einziger Urlaub in dem Jahr. Auch ihren Freunden habe sie immer wieder abgesagt, um wirklich ihr Haus kaufen zu können.

Kein Shopping, kein Streaming: Am Ende gibt es ein Haus

Monatliche Shopping-Touren habe sie sich ebenfalls verboten und dadurch hunderte Pfund im Monat gespart. Gestrichen habe sie auch Streaming-Angebote und Versicherungen für ihr Handy sowie ihren Fernseher. Sogar ihr Auto habe sie schlussendlich verkauft.

Die harten entbehrungsreichen Monate haben sich am Ende aber ausgezahlt. Nach rund einem Jahr hatte sie 17.000 Pfund (etwa 20.000 Euro) angespart. Damit hatte sie genug, um eine Anzahlung für ein Haus in Manchester zu zahlen. Auch für Möbel hatte sie noch ein paar tausend Pfund über.

