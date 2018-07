Haben Sie diese Zwei-Euro-Münze? Dann könnten Sie 25.000 Euro verdienen

Haben Sie eine Zwei-Euro-Münze mit Fehlprägung in Ihrem Geldbeutel? Sie könnte 25.000 Euro wert sein.

Münz-Fehlprägungen sind bei Sammlern und Händlern heiß begehrt. So erhofft sich auch dieser Ebay-Händler den Wurf seines Lebens - mit einer Zwei-Euro-Münze der besonderen Art.

Dem Münzgeld schenken Verbraucher im Alltag meist wenig Beachtung, schließlich schauen doch alle Münzen mehr oder weniger gleich aus. Doch abgesehen vom unterschiedlichen Wert und den unterschiedlichen Motiven bergen Euro-Münzen manchmal kleine Details, die so gar nicht vorgesehen waren - und die deshalb viel Geld wert sein können. Fehlprägungen sind bei Sammlern und Münz-Händlern nämlich heiß gehandelte Ware.

Bringt diese Zwei-Euro-Münze 25.000 Euro ein?

So wie diese Zwei-Euro-Münze, die ein Verkäufer nun beim Online-Marktplatz ebay anbietet. Für eine Münze mit "Doppelring", will der Verkäufer satte 25.000 Euro! Offensichtlich ist hier bei der Prägung im Jahr 2002 etwas schief gelaufen - der Stempel scheint verrutscht zu sein. So prangt rechts neben dem niederländischen Motiv, das Königin Beatrix zeigt, ein angedeuteter zweiter Kreis im silbernen Ring.

Diese Art der Fehlprägung wird unter Sammlern durchaus hoch gehandelt - ob der Händler den Preis von 25.000 Euro jedoch tatsächlich bekommt, ist ungewiss. Schließlich muss er auch einen Käufer finden, der bereit ist, so viel dafür zu zahlen. Ein Blick in den Geldbeutel lohnt sich aber auf jeden Fall - schauen Sie am besten gleich nach!

Auch andere Münze verspricht unglaublichen Preis

