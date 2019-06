Hitze-Schlag im Auto: Ist es in weißen Autos kühler?

Weiß, wie Schnee - doch ist es in weißen Autos auch bei Hitze kühler?

Wenn der Planet vom Himmel brennt, ist die Hitze im Auto unerträglich. Bis zu 70 Grad kann sich das Innere in einem Fahrzeug aufheizen. Schwarz oder Weiß? Spielt die Lackfarbe dabei eine Rolle?

Bei der Suche nach dem Traumwagen hat jeder bestimmte Vorlieben. Aber auch wenn es um die Farbe geht, sind die Käufer wählerisch. Die Welt ist bunt und die Auswahl an Lacken für Autos mittlerweile auch. Wer allerdings beim Werterhalt seines Fahrzeuges auf der sicheren Seite sein will, lässt sich kaum von knalligen Trends verführen und greift aus Vernunft zu Silber oder Schwarz.

Beim Kraftfahrt-Bundesamt (KBA) führen seit Jahren Silber und Grau die Statistik bei zugelassenen Neuwagen an. Allerdings drängt sich seit einigen Jahren eine andere Farbe ins Rampenlicht: Weiß. Früher galt eine weiße Lackierung bei Autos als billig und war als rostanfällig verschrien.

Obwohl die Farbe symbolisch für Unschuld oder Frieden steht und heiratswillige Bräute in hellen Kleidern vor den Traualtar treten, haftete weißen Autos bislang das Image von Maurer-, Metzger- und Installateurs-Fahrzeugen an.

Schwarz oder Weiß? Spielt die Lackfarbe eine Rolle?

Aber vielleicht gibt es einen simplen Grund, warum gerade die Farbe Weiß über Jahrzehnte bei Handwerkern so überaus beliebt zu sein scheint: Ist es in einem weißem Fahrzeug bei Hitze kühler als in einem schwarzen? Ist es möglich, dass die Farbe des Lacks einen Einfluss auf die Temperatur im Innenraum hat?

Ob schwarz oder weiß - allein die Lackfarbe hat, laut Friedhelm Schwiecker Pressesprecher von Dekra, keinen nennenswerten Unterschied auf die Innentemperatur. Zwar sei es physikalisch bewiesen, dass auf einer schwarzen Fläche höhere Temperaturen herrschen als auf einer weißen, doch welchen Effekt eine Lackfarbe bei einem baugleichen Auto hat, hätte Dekra so noch nicht getestet.

Den größten Anteil bei der Hitzentwicklung im Auto hätten Fensterflächen. Steht der Wagen in der prallen Sonne, heizt sich das Innere vor allem durch die Glasflächen auf. Deswegen statten Autohersteller ihre Fahrzeuge mit Wärmeschutzverglasung oder getönten Scheiben aus. Auch besondere Folien an den Fenstern sollen vor den Sonnenstrahlen schützen, indem sie das Sonnenlicht, das für die Wärme sorgt, reflektieren.

Psychologische Wirkung von Farbe

Jeder Mensch nimmt Farben anders wahr. Dass Farben auf uns unterschiedlich wirken und auch verschieden wahrgenommen werden, ist bekannt. Die Lackfarbe eines Autos beeinflusst sogar unsere Geräuschwahrnehmung. Die Universität Duisburg-Essen hat, laut einem Bericht des Deutschen Lackinstituts, herausgefunden, dass bestimmte Farben akustisch "laut" wirken oder andere eher "leise".

Dazu ließ das Center of Automotive Research (CAR) unter der Leitung von Prof. Ferdinand Dudenhöffer sieben absolut baugleiche Autos, in verschiedenen Lackierungen, mit Tempo 30 an mehr als 250 Testpersonen vorbeifahren.

Das Ergebnis: Ein weißes Auto wirkte demnach bei 78 Prozent der Probanden leise bis extrem leise. Ein grünes Fahrzeug stuften nur 58 Prozent als leise ein, 23 Prozent sogar als laut.

Das Geräusch des weißen Autos empfanden zudem die meisten Testpersonen als angenehm, während das grüne Auto ein eher unangenehmes Geräusch machte. Rote und schwarze Autos wirkten auf die Probanden sportlich, silberne dagegen träge und schwach.

Zeig mir dein Auto und ich sag dir wer du bist

ml