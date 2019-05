"Die Höhle der Löwen": So knallhart rechnet Frank Thelen mit BMW und Volkswagen ab

"Die Höhle der Löwen"-Juror Frank Thelen teilt jetzt in einem Interview heftig gegen deutsche Unternehmen aus.

Tech-Guru Frank Thelen ist den "DHDL"-Zuschauern als zahmer "Löwe" bekannt - doch auch er fährt mal die Krallen aus. Diesmal: gegen die Unternehmenskultur in Deutschland.

Das Internet, das Smartphone oder die Cloud: Was technologische Innovationen angeht, hinkt die deutsche Unternehmenskultur enorm hinterher, findet "Die Höhle der Löwen"-Juror Frank Thelen. Nur wenige Monate vor der Ausstrahlung der neuen Staffel der Erfolgsshow hat sich der Tech-Guru überraschend darüber ausgelassen, woran es vielen deutschen Unternehmen angeblich mangeln würde: Flexibilität.

"Die Höhle der Löwen": Tech-Guru Frank Thelen sieht düster für Deutschlands Unternehmenskultur

Stattdessen würden sich viele von ihnen, darunter Volkswagen oder BMW, darauf ausruhen, dass es ihnen und der deutschen Wirtschaft momentan "zu gut" ginge, verriet Thelen im Interview mit T-Online.de. Doch das sei ein fataler Fehler - denn dadurch würden sie die großen Herausforderungen der Zeit verpassen. Schon jetzt würden wichtige Zukunftsentscheidungen woanders stattfinden, warnt der Investor. "Ich glaube, die deutsche Autoindustrie hat schon verloren."

Seine düstere Prognose könne nur abgewendet werden, wenn die deutsche Unternehmenskultur sich radikal verändern würde. Doch Thelen weiß: "In einer solchen Situation zu fordern: 'Wir müssen jetzt was ändern', ist fast nicht durchsetzbar." Wer in die globale "Champions League" aufsteigen wolle, müsse auch viel größer denken - und zwar EU- und weltweit.

Sind die fetten Jahre vorbei? "Löwe" Thelen kritisiert Bequemlichkeit deutscher Unternehmen

Da könne man nicht immer Rücksicht auf kleinere Unternehmen nehmen, schlussfolgert der "Löwe". "Um den einen deutschen Mittelständler zu retten, können wir uns nicht davon verabschieden, in der Champions League spielen zu wollen."

Doch auch Einzel- und politische Interessen wie Kühnerts umstrittene Sozialthesen würden die deutsche Unternehmenskultur immer wieder ausbremsen. Schließlich ist sich der Unternehmer sicher: Handeln wir nicht unverzüglich, "werden uns die Amerikaner oder Chinesen diktieren, wie Deutschland bald aussieht."

