"Die Höhle der Löwen": "Waterdrop" will Cola & Co. Kampf ansagen - Löwen fallen aus allen Wolken

Die beliebte Gründershow geht heute Abend in die neunte Runde. Mit dabei: "Waterdrop". Die drei Gründer wollen Plastik den Kampf ansagen. Die "Löwen" sind begeistert - bis die Stimmung kippt.

In der aktuellen Folge kämpfen wieder einige Gründer um die Gunst der "Löwen" Carsten Maschmeyer & Co. Schließlich hoffen sie darauf, dass einer der Investoren bei ihrer Geschäftsidee anbeißt - und in ihr Startup mit einsteigt. So auch die drei Gründer Christoph Hermann, Martin Donald Murray und Henry Wieser von "Waterdrop".

"Waterdrop" bei "Die Höhle der Löwen": Kalorienarmer Microdrink will Cola & Co. Konkurrenz machen

Und die haben sich fest vorgenommen, den nächsten Rekord-Deal in der Show an Land zu ziehen: So verlangen sie während ihres Pitchs eine Million Euro - im Gegenzug wollen sie allerdings nur etwa zehn Prozent ihrer Firmenanteile abgeben. Was im ersten Moment abschreckend klingt, kommt bei den Löwen, allen voran bei Ralf Dümmel, mächtig gut an. Dieser bezeichnet das Produkt sogar als "sensationell ". Doch worum geht es?

Bei "W aterdrop" handelt es sich um einen kleinen, zuckerfreien Brausewürfel. Fünf Geschmacksrichtungen stehen hier zur Auswahl, die reines Wasser mit natürlichen Aromen, echten Frucht- und Pflanzenextrakten sowie Vitaminen aufpeppen sollen. Die Idee klingt gut: So möchten die Gründer erreichen, dass weniger Menschen zu Softdrinks greifen und stattdessen mehr Wasser trinken - aber ohne auf den Geschmack zu verzichten. Die Gründer versprechen: "Wir bringen Geschmack in die Welt".

Das haben sich die Österreicher auch einiges kosten lassen - satte zwei Millionen Euro Eigenkapital sollen sie bereits in ihre Firma gesteckt haben. "Alles, was wir haben", erklären sie weiter. Doch "Waterdrop" soll nicht nur gesünder und kalorienärmer, sondern auch nachhaltiger sein. Schließlich könne der Verbrauch an Plastik(-flaschen) und/oder Aludosen deutlich reduziert werden, so die Gründer.

Hohe Firmenbewertung, eine Million Euro-Forderung: Wie reagieren die "Löwen"?

2017 kam das Produkt in Österreich auf den Markt. Doch schmeckt der Microdrink tatsächlich? Ein österreichisches Frauenmagazin hat bereits den Test gemacht. Eine Redakteurin probierte alle Geschmacksrichtungen - mit einem durchweg positiven Ergebnis. So schmecke der Drink sehr gut, sei zudem kalorienarm und man fühle sich dank der darin enthaltenen Vitamine wirklich etwas fitter.

Und nun soll "Waterdrop" auch hierzulande Cola & Co. mächtig Konkurrenz machen - mit der finanziellen Unterstützung einer der "Löwen". Doch die immens hohe Firmenbewertung schreckt im ersten Moment ab - zwar können die Gründer erklären, wie diese zustande kommt. Dennoch zeigen sich Dümmel & Co. skeptisch - werden sie doch noch über ihren Schatten springen und investieren?

