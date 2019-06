Hat Ihre 2-Euro-Münze dieses Detail? Dann freuen Sie sich über 150.000 Euro

Oh là là: Diese 2-Euro-Münze treibt Händler wie Interessenten die Schamesröte ins Gesicht. Schließlich hat sie ein pikantes Detail, das sehr viel Geld wert ist.

Huiuiui! Diese 2-Euro-Münze wird so mancher Sammler nicht mehr so schnell vergessen. Wirkt sie auf den ersten Blick unscheinbar, ist ihr erotisches Geheimnis im zweiten Moment schnell zu erkennen. Die Münze aus Griechenland, die auf das Jahr 2002 datiert ist und in eBay Kleinanzeigen zum Verkauf angeboten wird, ist schließlich keine klassische Fehlprägung – im Gegenteil.

Erotische Münze lässt tief blicken – und ist Verkäufer 150.000 Euro wert

Auf ihrer Motivseite haben sich ihre Hersteller wohl einen frivolen Spaß erlaubt! Darauf zu sehen: der Raub der Europa. Diese wird nach griechischer Mythologie von Zeus, in Gestalt eines weißen Bullen, auf dessen Rücken entführt. Doch was sehen unsere Äuglein da?

Die Oberweite der Königstochter scheint besonders ausgeprägt zu sein – der Verkäufer der Münze spricht in der Beschreibung gar von "XXL Brüsten". Für dieses pikante Detail will der Händler auch viel Geld sehen: Satte 150.000 Euro verlangt er für das aufreizende Stück. Ob die Sammler hier wohl am Ende anbeißen werden?

jp