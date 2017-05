Filterkaffee wird unterschätzt: Kaffeemaschinen im Test

Besser als ihr Ruf

+ © AllesBeste Kaffeemaschinen für Filterkaffee sind besser, als ihr Ruf vermuten lässt. Es kommt nur auf das richtige Gerät an. © AllesBeste

In Zeiten von Cappuccino, Latte Macchiato & Co. scheint die altbewährte Kaffeemaschine ausgedient zu haben. Doch man kann auch guten Filterkaffee machen: Wir sagen Ihnen, auf was Sie achten müssen.