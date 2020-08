Dürfen Geschäfte es ablehnen, wenn Sie lieber bar statt mit Karte zahlen?

Gerade in der Corona-Krise laden viele Geschäfte ihre Kunden ein, mit Karte zu bezahlen. Dürfen Händler Bargeld ablehnen?

Mit Karte bezahlen - das gehört in immer mehr Geschäften zum Standard. Es ist praktisch, funktioniert schnell und gerade in Corona-Zeiten ermöglichen immer mehr Händler ihren Kunden, dass sie kontaktlos bezahlen können. Allerdings sollten Verbraucher unbedingt auf die Gebühren achten, die bei manchen Banken anfallen, wenn sie mit Giro- oder Kreditkarte zahlen.

Aber wohl nicht nur deshalb hängen viele Deutsche weiterhin am Bargeld. Einer aktuellen Umfrage zufolge trägt im Schnitt jeder Deutsche 89,22 Euro im Geldbeutel. Und gerade weil das Geld in der Krise bei vielen Verbrauchern nicht mehr so locker sitzt, empfehlen Experten, öfter mal mit Bargeld statt mit Karte zu bezahlen - mit dem Ziel, das Geld einfacher beisammen zu halten und schlussendlich im Alltag Geld zu sparen.

Welche Zahlungsart gilt? Auf Hinweisschild an Eingang oder Kasse achten

Doch was, wenn Händler oder Wirte die Annahme von Bargeld in ihrem Laden oder Lokal ablehnen? Dürfen sie das einfach so? „Grundsätzlich gilt das Prinzip der Vertragsfreiheit“, zitiert das Nachrichtenportal NTV.de dazu Ulrich Binnebößel vom Handelsverband Deutschland in Berlin. Händler und Kunden können den Inhalt des Vertrages - also auch die Art der Zahlung - demnach frei bestimmen. Der Händler muss dem Bericht zufolge also keine Bargeldzahlungen akzeptieren. „Er muss Kunden aber vor dem Abschluss des Vertrags explizit informieren, welche Zahlung er nicht akzeptiert. Ein Hinweisschild am Eingang oder an der Kasse genügt", berichtet das Nachrichtenportal.

Und auch, dass sie nur bestimmte Banknoten annehmen, dürfen Händler dem Bericht zufolge festlegen. Zum Beispiel würden manche Tankstellen große Banknoten nicht akzeptieren. Das Motiv dahinter sei, genügend Wechselgeld in der Kasse zu haben, das sie den Kunden geben können.

Fazit: Verbraucher müssen sich nach den Gepflogenheiten im Geschäft richten. Sie sollten rechtzeitig auf die Hinweisschilder achten - dann kommt es an der Kasse nicht zu Missverständnissen. (ahu) *Merkur.de ist Teil des bundesweiten Ippen-Zentral-Redaktionsnetzwerks

