Lotto: Frau gewinnt Millionen - und räumt weiter Supermarkt-Regale ein

Eine Britin hat im Lotto Millionen abgesahnt und trotzdem arbeitet sie Nachtschichten im Supermarkt. Dafür nennt sie eine überraschende Begründung.

In den 90er-Jahren hat eine Britin über zwei Millionen Pfund im Lotto gewonnen.

gewonnen. Trotzdem arbeitet sie jetzt in einem Supermarkt.

Dafür nennt sie einen überraschenden Grund.

Was würden Sie machen, wenn Sie über zwei Millionen Euro im Lotto gewinnen würden? Für die meisten liegt die Antwort auf der Hand: das Geld gut anlegen, aus dem Arbeitsleben austreten und in den Ruhestand gehen.

Zweifellos dürfte das auch der Weg sein, den viele frühere Lotto-Gewinner eingeschlagen haben. Für die 64-jährige Elaine T. aus Newcastle, Großbritannien stellte das allerdings keine Option dar. Trotz ihres Millionen-Gewinns räumt sie heute noch Supermarkt-Regale ein.

Das hat die Britin mit ihrem Lotto-Gewinn gemacht

Elaine T. hatte das unfassbare Glück, im Jahr 1995 2,7 Millionen Pfund (circa 2,9 Millionen Euro) abzusahnen. Damals arbeitete die zweifache Mutter als Lohnbuchhalterin. Während andere diese Chance genutzt hätten, um mit dem Geld in Saus und Braus zu leben*, blieb Elaine ihrem Alltag treu.

Seit sieben Jahren arbeitet Sie jetzt in dem Supermarkt, in dem sie den ersten Teil ihres Gewinns ausgab: Sie kaufte dort mehrere verschiedenfarbige Baumwollpullover. Eine Million ihres Vermögens schenkte sie außerdem ihrem Bruder, während ihre Kinder Teile des Gelds nutzen durften, um in die Immobilienbranche einzusteigen.

Lesen Sie auch: Lotto-Wahnsinn: Mann gewinnt 88 Cent - dann passiert Verrücktes.

Lotto-Gewinnerin hofft, ein Vorbild für ihre Kinder sein zu können

Mit 64 Jahren steht Elaine noch immer mit beiden Beinen im Berufsleben. So soll sie wöchentlich 25 Stunden in einem Supermarkt arbeiten und dort Regale einräumen. Dafür ist sie meist schon um 2 Uhr morgens wach.

Doch wozu der Aufwand? Gegenüber Mirror verrät sie ihre Gründe: "Ich habe einen Job, weil ich nicht im Haus bleiben kann, das würde mich verrückt machen. Ich liebe es. Wir befüllen das gesamte Stockwerk, machen die Reduzierungen. Ich habe hier viele tolle Freunde kennengelernt und ich treffe auch die Kunden. Die Menschen auf der Arbeit sind großartig." Zudem erklärt sie, dass sie ein gutes Vorbild für ihre Kinder sein will und beweisen möchte, dass sich harte Arbeit auszahlt.

Auch interessant: Paar gewinnt 123 Millionen Euro im Lotto - verweigert dem Sohn aber Herzenswunsch.

Video: Diese Zahlen werden beim Lotto am häufigsten gezogen

soa

Diese Selfmade-Milliardäre waren mal arm – ihre Geschichten lassen Sie staunen Zur Fotostrecke

*merkur.de ist Teil des bundesweiten Ippen-Zentral-Redaktionsnetzwerks.