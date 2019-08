Lotto: Mann (24) gewinnt vier Millionen - Sie glauben nicht, wofür er das Geld ausgeben will

Dean Weymes hat fürs Leben ausgesorgt - er hat im Lotto den Jackpot geknackt. Wie der junge Mann das Geld jetzt auf den Putz hauen will, erfahren Sie hier.

Dean Weymes hat als erster Brite bei einem neuartigen Lotto-Spiel der Staatslotterie abgesahnt. Der junge Mann hat alle fünf Zahlen im Spiel "Set for Life" (auf Deutsch etwa: "fürs Leben ausgesorgt") richtig getippt und den Jackpot geknackt. Und der sieht vor, dass dem 24-Jährigen die nächsten 30 Jahre jeden Monat satte 11.000 Euro überwiesen werden.

Das Interessante daran: Weymes hatte zum ersten Mal überhaupt in seinem Leben Lotto gespielt und dann gleich den Hauptgewinn gezogen - was für ein Glückspilz! Der Filmfreund erhält insgesamt fast vier Millionen Euro, die er "in Raten" bis zu seinem 54. Lebensjahr ausgezahlt bekommt.

Gegenüber dem britischen Mirror hat der Brite, der aus Peterborough, Cambridgeshire, stammt, nun verraten, was er mit dem Geld anstellen will. Für den Anfang soll Weymes schon einen Trip mit seiner Familie ins Disneyland Paris gebucht haben und plant zudem einen Tandem-Sprung.

Fürs Leben ausgesorgt - für Dean Weymes geht ein Traum in Erfüllung

"Dieser Gewinn bedeutet, dass man viel mehr Geld ausgeben kann. Ich muss mir nie wieder Gedanken machen", freut sich der junge Mann. "Alles scheint immer noch so surreal - ich muss das erst noch verdauen. Ich kann einfach nicht glauben, dass ich die Möglichkeit habe, all diese Dinge zu tun - und sie jetzt zu tun."

"Ein Traum" sei für ihn in Erfüllung gegangen, fügt Weymes, der Filmwissenschaften studiert hat, hinzu. Dank des Jackpots hat er jetzt seinen Teilzeitjob als Amazon-Paketbote an den Nagel gehängt und kann sich nun als Drehbuchautor versuchen.

