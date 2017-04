Was macht einen guten Föhn aus? Haartrockner im Praxistest

Ab 70 Grad wird es brenzlig

+ © AllesBeste Zu heiß föhnen ist schlecht für die Haare. © AllesBeste

Nicht nur zum Trocknen der Haare, sondern auch zum Stylen der Frisur am Morgen oder für die Party am Abend wird der Föhn gebraucht. Unser Haar wird dementsprechend häufig mit heißer Luft konfrontiert – und die trocknet bekanntermaßen die Haare aus. Auf was muss man achten, damit Föhnen nicht zur Tortur fürs Haarkleid wird?