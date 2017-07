Schnelle Zugriffszeiten sind entscheidend: Micro-SD-Karten im Test

Mit Micro-SD-Karten kann man für wenig Geld den Speicher des Smartphones erweitern. Doch nicht jede Micro-SD-Karte ist ihr Geld wert. Worauf Sie achten sollten.

Die Micro-SD-Karte ist sozusagen der kleine Bruder der SD-Karte. Das gilt nicht nur für die wesentlich kleineren Abmessungen, auch bei der Speicherkapazität kommt sie nicht ganz an die SD-Karte heran. Maximal „nur“ 256 Gigabyte sind bei Micro-SD-Karten möglich.

Meist kommen Micro-SD-Karten in Geräten zum Einsatz, die nur wenig Platz für einen Speicherkartenschacht zur Verfügung haben, wie etwa Smartphones, aber auch ActionCams.

Mittels eines Adapters kann man Micro-SD-Karten aber auch in einem Schacht für SD-Karten verwenden. Beide Karten sind technisch kompatibel. Die allermeisten Micro-SD-Karten werden daher gleich mit einem SD-Adapter geliefert. So kann eine Micro-SD-Karte dann auch beispielsweise in einer Digitalkamera verwendet werden.

Wissen sollte man allerdings, dass einige Adapter die Micro-SD-Karte langsamer machen. Teilweise sinkt die Geschwindigkeit sogar um die Hälfte, wie das Testportals AllesBeste herausgefunden hat. Wenn Sie wissen, dass Sie die Karte mit Adapter verwenden wollen, sollten Sie darauf achten, dass sie auch mit Adapter noch schnell genug ist.

Wichtig: Zugriffszeiten

Genauso wie bei den SD-Karten ist auch bei den kleineren Geschwistern die Kapazität und Geschwindigkeit beim Lesen und Schreiben ein wichtiges Kriterium. Doch da Micro-SD-Karten meist als Speichererweiterung dienen, muss auch möglichst schnell auf dort abgelegte Dateien zugegriffen werden können, ohne das es zu merklichen Verzögerungen kommt.

Deshalb sind die Zugriffszeiten bei Micro-SD-Karten sogar fast wichtiger als die Geschwindigkeiten.

Micro-SD-Karten im Praxistest

Das Testportal AllesBeste hat 14 aktuelle Micro-SD-Karten unter die Lupe genommen und ausführlich getestet. Ganz vorne landete die Samsung Evo Plus. Kurze Zugriffszeiten und hohe Lese- und Schreibgeschwindigkeiten machen sie vielseitig einsetzbar – und mit einem Preis von knapp 30 Euro für die 64-Gigabyte-Version ist sie auch noch recht günstig.

Sollten Sie einen Adapter verwenden wollen, ist die SanDisk Extreme Plus eine gute Alternative, auch wenn sie ein gutes Stück teurer ist. Sie lieferte Spitzenwerte, egal ob mit oder ohne Adapter und ist noch ein bisschen schneller als die Samsung Evo Plus.

Wie sich die anderen Micro-SD-Karten im Test geschlagen haben, können Sie direkt bei AllesBeste nachlesen.