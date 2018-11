Aldi Süd bietet jetzt einen Lichtwecker an - der schlägt Markenprodukte preislich um Längen

Auch diesen Donnerstag erscheint der neue Aldi-Prospekt wieder mit zahlreichen Angeboten. Das Motto in dieser Woche: Fit durch den Winter - dank Smart-Home.

Im Prospekt von Aldi Süd für diesen Donnerstag, den 08. November 2018, finden sich wieder viele Schnäppchen-Angebote. Diesmal gibt es Produkte rund um die Gesundheit: Von Kopfschmerz-Roll'on, Wärmepflaster, Luftbefeuchter bis hin zum Blutdruckmessgerät, aber auch Elektronik-Artikel für den Haushalt. Wir verraten Ihnen, ob ein echtes Schnäppchen dabei ist - oder ob Sie diesmal besser verzichten können.

Hier geht's zum Aldi Süd-Prospekt für Donnerstag.

Aldi Süd-Angebote ab 08. November 2018 unter der Lupe:

Herrenhemden, Skimode für Erwachsene und eine "Traumreise zu den Sternen": In der kommenden Woche stehen beim Discounter alle Zeichen auf Winter. Auch eine Matratze für kuschlige Stunden findet sich darunter. Doch lohnt sich der Kauf?

dormia Hightech-Komfort-Matratze

Der Name verspricht viel: Die No-Name-Matratze soll dank einer patentierten Technologie sogenannte memopur Kontaktflächen aus viskoelastischem Formschaum aufweisen. Durch den "Memory-Effekt" springt die Matratze sofort wieder in seine ursprüngliche Form zurück. Zudem ist sie im Besitz eines Körperzonensystems, das für ein "optimales Schlafklima" sorgt. Maße sind: 90 x 200 cm, Höhe 17 cm. Die Garantie-Laufzeit beträgt fünf Jahre - auf die gesamte Matratze. Der Bezug soll außerdem abnehmbar und waschbar durch den vorhandenen Reißverschluss sein. Kostenpunkt: je 129 Euro.

Ein echtes Schnäppchen? Schaut man bei anderen Anbietern, wie zum Beispiel Amazon, fällt auf: Dort gibt es ein vergleichbares Produkt für denselben Preis. Der Versand ist kostenlos. Sollte also die Matratze in der Filiale nicht mehr vorhanden sein, kann es Sinn machen, diese von dort liefern zu lassen. Zumindest spart man sich dann den unliebsamen Transportweg …

SEMPRE Lichtwecker

Lichtwecker sollen vor allem in der kalten Jahreszeit dabei helfen, morgens sanft aufzuwachen und fit in den Tag zu starten. Nun bietet auch der Aldi Süd ein No-Name-Produkt in edlem Silber an, welches mit zehn Alarmtönen, darunter zum Beispiel Vogelgezwitscher, Meeresrauschen sowie Musik und Radio daherkommt. Er verspricht: "Natürliches Aufwachen durch Sonnenaufgangssimulation". Zudem sind ein Adapter und Batterien inklusive. Die Garantie-Laufzeit beträgt drei Jahre. Kostenpunkt: je 34,99 Euro.

Vergleicht man im Netz allerdings die Preise, fällt auf: E rzkonkurrent Lidl bietet aktuell ein ähnliches Produkt zum selben Preis (inklusive Versandkosten) an. Auch Weltbild hat einen Lichtwecker gerade im Online-Shop im Angebot - allerdings gleich fünf Euro günstiger als Aldi Süd!

Dennoch ist das Angebot des Discounters im Vergleich zu namhaften Herstellern wie Philips sehr lukrativ - schließlich kostet das Aldi Süd-Produkt nur einen Bruchteil des (Marken-)Preises.

Vorschau vom Aldi Süd-Prospekt am 08. November 2018

Easy Home 2-in1-Akku-Staubsauger

Der Bodenstaubsauger besitzt zudem einen abnehmbaren Handsauger. Er ist kabellos und mit vier aufladbaren Lithium-Ionen-Akkus ausgestattet. Der Staubsauger hat außerdem eine Laufzeit von maximal 30 Minuten - bei vollständig aufgeladenem Akku. Zwei Aufsätze sowie die Ladestation sind inklusive. Die Garantie-Laufzeit beträgt drei Jahre. Er ist in den Farben Silber und Bronze erhältlich. Kostenpunkt: je 49,99 Euro.

Schaut man auf Amazon, werden einem erst Angebote von Markenherstellern wie Bosch für meist das Dreifache angezeigt. Einzig ein unbekannteres Produkt, das von der Leistung her dem Discounter-Staubsauger entspricht, ist für circa 70 Euro zu haben. Hier lohnt es sich also, bei Aldi Süd zuzugreifen.

Ambiano Elektrischer Raclette-Grill

Aldi Süd wirbt damit, dass das edel wirkende No-Name-Gerät mit 1.200 bis 1.400 Watt aufwarten kann. Zudem gibt es eine abnehmbare Granitsteinplatte und eine wendbare Aluminium-Druckgussplatte. Außerdem ist ein stufenlos einstellbarer Temperaturregler (bis maximal 230 Grad) verfügbar. Weitere Features inklusive:

acht antihaftbeschichtete Raclette-Pfännchen

acht Kunststoff-Spateln

Die Garantie-Laufzeit beträgt drei Jahre. Kostenpunkt: je 19,99 Euro.

Das Interessante daran: Erzkonkurrent Lidl bietet im Online-Shop ebenfalls aktuell ein Raclette-Grill an. Allerdings der Marke Severin. Dafür müssen Kunden auch gleich mal mehr hinblättern - so kostet das Lidl-Produkt circa 63 Euro (plus Versandkostenpauschale von fast fünf Euro). Hier muss man also selbst entscheiden, ob man das Marken- oder doch lieber das Discounter-Produkt wählt. Auch bei anderen Anbietern kosten ähnliche Angebote fast das Doppelte zum Aldi Süd-Preis.

Neuerung beim Aldi Süd-Prospekt: Warum wurde er verändert?

Seit der Kalenderwoche 40 erscheinen die Aldi-Schnäppchenangebote in neuem Gewand. So fällt auf, dass vermehrt Lebensmittel- und Haushaltsmittel in Markenqualität unter dem Motto "Markenkracher zum Aldi Preis" in den Fokus des mehrseitigen Prospekts rücken und diese nun ganz am Anfang platziert werden.

Zuvor musste man sich durch die wechselnden Aktionsangeboten zu Mode, Elektronik, Möbeln & Co. auf den ersten Seiten blättern, welche bereits auf dem Prospekt-Cover groß angeteasert wurden. Nun finden Kunden diese erst im zweiten Teil des Prospekts, ab circa Seite 16. "Mit der Überarbeitung möchten wir unseren Kunden einen besseren Überblick über unsere aktuellen Angebote bieten", erklärte jetzt Alexandra Baukrowitz, Managerin im Marketing von Aldi Süd, gegenüber dem Technik-Portal Chip Online.

Ein weiterer Grund, warum der Prospekt nun im neuen Gewand erscheint, ist, dass der Discounter in den vergangenen Jahren immer weiter von seinem Billig-Image abgewichen ist. So produziert er jetzt nicht nur aufwändige und teure TV-Werbespots, sondern bietet nun auch wie Erzkonkurrent Lidl Markenprodukte an. Zudem werden immer mehr Filialen radikal modernisiert. So können Kunden seit kurzem Kaffee aus Automaten vor Ort ziehen oder auch loses Obst und Gemüse kaufen.

Wo früher der Backautomat und Paletten mit Kartons standen, in denen sich die Lebensmittel befanden, gibt es eine riesige Brottheke und aufgeräumte Regale. Chip Online zufolge will Aldi Süd sogar ein eigenes Tankstellennetz errichten. Der neue Prospekt soll dagegen halten - und Kunden zeigen, dass bei Aldi Süd noch immer Lebensmittel zum kleinen Preis im Fokus stehen.

Wann sind welche Produkte bei Aldi Süd im Angebot?

Unter die jeweils aktuellen Aldi-Angebote fallen Lebensmittel, Bekleidung, Sportgeräte, Outdoor-Gadgets und vieles mehr. Diese Produkte sollen zu einem guten Preis-Leistungsverhältnis und zusätzlich zum Standardsortiment angeboten werden.

Wann gibt es immer die Aldi-Angebote?

Der Prospekt erscheint dreimal wöchentlich: Immer montags, donnerstags und samstags erscheinen bei Aldi Süd die neuesten Angebote. Zu jedem neuen Erscheinungstermin gibt es einen Prospekt, der die aktuellen Produkte enthält.

Wie lange ist mein Rückgaberecht bei Aldi?

In den FAQ von Aldi Süd heißt es hierzu: "Lebensmittel können Sie bei uns jederzeit und ohne Kassenbon umtauschen. Für alle anderen Produkte gilt eine zweimonatige Rückgabefrist."

Seit wann gibt es Aldi?

Der Name "Aldi" steht für Albrecht Diskont. Unter diesem Namen gibt es die Supermarkt-Kette seit dem Jahr 1913. Im Jahr 1961 wurde der Discounter in Aldi Süd und Aldi Nord aufgeteilt.

Was ist der Unterschied zwischen Aldi Süd und Aldi Nord?

Aldi Nord und Aldi Süd befinden sich im Besitz von Familienstiftungen. Der offensichtlichste Unterschied ist das Logo der beiden Discounter. Während Aldi Süd um blaue Farbe mit weißer Schrift eine orange-gelbe Umrandung hat, setzt sich das Aldi-Nord-Logo mit blauer Schrift auf weißem Hintergrund und roter Umrandung von seiner Schwesterfirma ab.

Zudem gibt es im Hinblick auf das Sortiment, die Händler sowie die Aktionen und Angebote diverse Unterschiede. Außerdem wird hinsichtlich Modernisierung und zusätzlichen Produkten in den Filialen (wie etwa die Backstation, die es seit 2009 in den Aldi-Süd-Filialen gibt) unterschieden.

Hinweis: Die hier besprochenen Inhalte entsprechen nicht der Meinung der Redaktion oder dienen zu werblichen Zwecken. Die Redaktion erhält keine Gegenleistungen jeglicher Art von den hier genannten Unternehmen.

Auch interessant: Den Aldi-Prospekt von Montag finden Sie hier.

sca / jp