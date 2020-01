"Ich stehe unter enormen Stress": Schwerkranker Rentner (68) lebt nur von fünf Euro im Monat

"Weihnachten war ein Desaster": Ein schwerkranker Rentner kämpft ums nackte Überleben. Ihm bleiben nur wenige Euro pro Monat. Wie konnte das passieren?

"Es ist, als würde ich in Alcatraz leben" - so fühlt sich das Leben für Kevin Boff an. Der Rentner ist einsam, schwerkrank - und musste allein im Dezember von gerade mal fünf Euro im Monat leben. Der 68-Jährige erlebte sogar das Fest der Liebe als einziges "Desaster" - statt üppigem Weihnachtsmahl gab es für den Briten nur einen Joghurt zu essen.

68-jähriger Rentner nagt am Hungertuch - und ist doch schwerkrank

Darunter leidet Boff sehr, der früher in der Pharmaindustrie tätig war, wie er gegenüber dem britischen Nachrichtenmagazin North Wales Live verrät. Schließlich macht ihm nicht nur seine geringe Rente zu schaffen, außerdem hat er große Schmerzen und Taubheitsgefühle aufgrund seines Raynaud-Syndroms. Schübe der neurologischen Erkrankung, die mit wellenartigen Durchblutungsstörungen daherkommt, werden wiederum durch Kälte und emotionalen Stress verursacht.

Ein Teufelskreis - zumal es sich Boff jetzt im Winter nur einmal in der Woche leisten kann, die Heizung aufzudrehen. "Ich hätte das in meinem Alter nie erwartet, ich stehe unter extremen Stress und es bestimmt mein Leben", so der Rentner traurig. Er müsse sparen, wo er nur kann. "Ich kann nicht ausgehen, ich kann niemanden treffen. Ich kann nichts tun. Ich kann nicht leben", meint Boff.

Ihm gehe es teilweise psychisch so schlecht, dass ihn die Polizei sogar bereits für suizidgefährdet gehalten habe. Doch wie konnte es nur so weit kommen? Dem 68-Jährigen zufolge hatte er 1988 eine private Altersvorsorge abgeschlossen. Was er angeblich zu dem Zeitpunkt nicht wusste: Gleichzeitig war er damit aus der gesetzlichen Rente ausgetreten - und zahlte somit auch weniger Sozialversicherungsbeiträge.

Private Altersvorsorge? Das bereut Boff heute

Während Boff heute gerade mal 210 Euro monatlich bekommt, erhalten andere in seinem Alter eine gesetzliche Rente von circa 850 Euro. Nach Abzug seiner Kosten bleiben ihm nur noch wenige Euro übrig - weshalb er sogar schon heftige Brustschmerzen bekommen habe.

"Ich wünschte, ich hätte in etwas Greifbares, wie Immobilien oder Gold, investiert, um diese Katastrophe abzuwenden", bereut Boff heute gegenüber North Wales Live. Die britische Versicherungsgruppe, bei der Boff damals die private Altersvorsorge abgeschlossen hatte, will nun den Fall genauer untersuchen.

