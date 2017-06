Schon wieder Störung: Commerzbank-Kunden sind stocksauer

Die Commerzbank musste erneut mit Störungen beim Online-Banking und dem Bezahlen mit EC-Karte kämpfen. Zum Ärger vieler Bankkunden. Was war da nur los?

Wieder einmal gab es technische Störungen bei der Commerzbank. Zahlreiche Kunden konnten sich nicht mehr in ihr Online-Banking einloggen oder mit der EC-Karte bezahlen. Der Vorfall ereignete sich nun bereits das zweite Mal innerhalb weniger Tage.

Commerzbank: Ständig Störungen bei Online-Banking und EC-Kartenzahlung

Bereits am 24. Juni kam es schon mal zu etwaigen Störungen – angeblich wegen diverser Wartungsarbeiten am Server. Vor kurzem teilte die Commerzbank über Twitter mit, dass es nun wieder möglich sei. Die Störung sei behoben. Doch warum informiert das Kreditinstitut seine Kunden nicht frühzeitig über mögliche Ausfälle? Das hat sie getan – allerdings über Facebook und Twitter.

Wegen Störung: Commerzbank-Kunden gehen auf die Barrikaden

Zum Ärger vieler Bankkunden. Besonders dann, wenn man gerade an diesem Tag kein Bargeld mit sich führt und die Störung erst beim Bezahlen an der Supermarktkasse bemerkt. Wie User Jens Groß auf den Update-Post von Commerzbank kommentiert: "Schon wieder!!! Samstag konnte ich schon nicht einkaufen, jetzt stehe ich wieder wie der letzte Depp da, wollt ihr eure Kunden vergraulen?? Und nein, habe kein kostenloses Konto bei euch, kann also was verlangen für mein Geld. Was habt ihr für ne IT Abteilung? Alles Praktikanten???"

Wie viele Bankkunden tatsächlich von den Störungen betroffen waren und wie es genau zu dem Ausfall kam, erklärte die Commerzbank in ihrem Post allerdings nicht. Ein Totalausfall soll jedoch ausgeblieben sein. Trotzdem finden die Störungen noch lange kein Ende. Nun postete die Commerzbank weitere Ausfälle im Juli in einer Filiale in Bonn.

