Sind Sie im Besitz dieser 2-Euro-Münze? Dann winken satte 80.000 Euro

2-Euro-Münzen scheinen es den Sammlern auf dem Online-Marktplatz eBay mächtig angetan zu haben. Besonders ein griechisches Stück taucht hier immer wieder auf.

Sie kommt aus Griechenland, stammt meist aus dem Jahre 2002 und es befindet sich darauf das berühmt-berüchtigte Motiv "Der Raub der Europa" - es gibt wohl kaum ein Geldstück, an dem ein so reges Interesse unter Sammlern besteht wie an der griechischen 2-Euro-Münze.

"Raub der Europa": Griechische 2-Euro-Münze ist Verkaufsschlager auf eBay

Fast täglich sind neue Angebote auf dem Online-Marktplatz eBay zu finden. Oftmals handelt es sich dabei um angeblich seltene Fehlprägungen, die so wertvoll sein sollen, dass sie tausende Euro wert sind. So auch diese griechische 2-Euro-Münze, die nun auf dem Online-Marktplatz angeboten wird.

Deren "Makel" laut der Beschreibung des Auktionärs: Im äußeren Ring der Münze befinde sich unter anderem ein kleines "s" in einem der Sterne auf der Motivseite.

Interessant daran ist: Schaut man sich die Motivseite der deutschen 2-Euro-Münze an, erkennt man schnell, dass unter dem Bundesadler im Ring keiner der Sterne einen Buchstaben trägt. Dagegen weisen griechische 2-Euro-Münzen sehr oft dieses kleine "s" auf.

Auch interessant: Haben Sie diese 2-Euromünze? Dann könnten 100.000 Euro drin sein.

Zudem sei dem Verkäufer zufolge die "Zwei" auf der Zahlseite nicht richtig zentriert und es befinde sich auf deren Kopf ein seltsamer Punkt.

Außerdem fühle sich das Relief der abgebildeten Euroländer auf der Zahlseite sehr rau an, wenn man darüber fährt, heißt es weiter. Der Anbieter ist sich sicher: Diese Rarität ist mindestens 80.000 Euro wert! Allerdings übernimmt er keine Garantie. Ob das andere genauso sehen werden?

Lesen Sie auch: Entdecken Sie das auf Euromünzen, winkt sehr viel Geld.

jp