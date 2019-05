Diese Fehlprägungen sind tausende Euro wert - schauen Sie schnell nach

Seltene Fehlprägungen steigern den Wert einer Münze enorm. Die teuren Schätze schlummern oft unbemerkt im Geldbeutel. Woran Sie diese erkennen, lesen Sie hier.

Sammeln sich in Ihrem Geldbeutel auch immer Unmengen an Münzen? Dann sollten Sie schnell mal einen Blick hinein werfen. Denn seltene Münz-Fehlprägungen erfreuen sich hoher Beliebtheit in Sammlerkreisen, die dafür oft mehrere hundert oder gar mehrere tausend Euro zahlen.

Fehlprägungen der Farbe: "Spiegelei-Münzen", Prägung aus einem Metall, Stempel verrutscht

Bei Münz-Jägern ganz oben rangieren immer wieder die sogenannten Spiegelei-Münzen, die bei ebay schnell Verkaufswerte von mehreren hundert Euro erzielen. Bei dieser Fehlprägung von zweifarbigen Münzen wurde der innere, gelbe Teil der Münze nicht exakt in der Mitte gesetzt, sondern leicht verlagert eingesetzt bzw. die Farbe ist verlaufen. Teilweise weisen Spiegelei-Münzen auch einen Spalt auf.

Bei anderen Fehlprägungen ist etwa der Stempel verrutscht oder eine eigentlich zweifarbige Münze wurde nur aus einem Metall hergestellt.

Begehrte Fehlprägung: Münzen mit veralteter Landkarte

Ebenfalls begehrte Fehlprägungen: Falsche oder vertauschte Seiten. So wurde laut Focus im Jahr 2010 ein Exemplar einer 50-Cent Münze für 750 Euro ersteigert, bei dem statt des Brandenburger Tores versehentlich der Bundesadler aufgedruckt war.

Andere Fehlprägungen sind besonders schwer zu erkennen - dann nämlich, wenn eine "veraltete" Landkarte geprägt wurde. So geschehen zum Beispiel beim EU-Beitritt Bulgariens und Rumäniens im Jahr 2007, bei dem einige Prägestätten kurzzeitig die alte Karte verwendeten.

Diese Beispiele zeigen, dass sich unbemerkt wahre Schätze in Ihrem Geldbeutel verstecken können. Haben Sie diese 2-Euro-Münze? Dann könnten bis zu 100.000 Euro winken. Und auch diese 1-Euro-Münze ist viele tausend Euro wert.

Von Andrea Stettner