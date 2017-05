Das verrückteste Ebay-Angebot, das Sie wohl je gesehen haben

Mode, Möbel und Kosmetika: Auf Ebay können Nutzer allerhand ersteigern. Doch dieses Angebot eines Start-Ups ist so absurd wie genial.

"kingofgents.com - DAS ORIGINAL - Rasur-Startup an Höchstbietenden abzugeben – gebraucht – kostenlos" – was sich wie ein x-beliebiges Angebot auf Ebay anhört, ist eigentlich ein fast schon unmoralisches Angebot. Der Grund: Vier Jungs aus Risum versteigern nämlich ihr eigenes Startup. Genauer gesagt handelt es sich dabei um einen Online-Shop namens "Kingofgents", in dem sie seit 2015 angesagte Oldschool-Rasiersets für Männer anbieten.

Zum Versteigern: Deutsches Startup auf Ebay

Und wie es scheint, kam das skurrile Angebot richtig gut an: Schließlich haben 31 Interessenten mitgeboten – am Ende erhielt ein Ebay-User am Abend des 14. Mai den Zuschlag. Dafür musste er allerdings auch 23.806 Euro hinblättern.

Das Erstaunliche daran: Noch vor knapp zwei Wochen war der Startpreis bei nur einem Euro. Die Gründer Gunnar Quedens, Jan Carstensen, Victor Kopt und Torben Jensen können sich angesichts der stolzen Summe sicherlich die Hände reiben.

Einen bitteren Beigeschmack hat es allerdings: Wieso geben die Jungs einfach so ihr eigenes Unternehmen her – und "verscherbeln" es dann auch noch auf Ebay? Zumal sie auf dem Online-Marktplatz doch schreiben, dass es sich hierbei um "ein Konzept, welches auf den deutschen Markt optimiert ist und sich leicht für andere Länder erweitern lässt", handelt. Zudem preisen sie den "eingetragenen Markenschutz in Deutschland" und "ein volles Lager. Waren im Wert von circa 13.500 Euro" an.

Könnte es sein, dass sie auf ihren Produkten sitzen geblieben sind – und das Startup finanziell nicht mehr tragbar ist? Dass Startups scheitern, ist schließlich keine Seltenheit.

Mutig, aber auch riskant: Darum versteigern die Gründer ihr Startup auf Ebay

Doch die Gründer klären schließlich auf:

"Im Jahr 2015 haben wir neben Studium, Arbeit und weiteren gleichzeitigen Startupgründungen mit Kingofgents circa 37.000 Euro Umsatz gemacht. Damit wollen wir sagen: Wir haben nicht viel Zeit reingesteckt, sondern Kingofgents immer als Nebenprojekt betrieben. Ab 2016 nahmen andere Projekte immer mehr Zeit in Anspruch, so dass wir nun 2017 sagen müssen: So geht es nicht weiter. Wir müssen uns entscheiden. Deshalb bieten wir heute die Marke zum Verkauf an und hoffen, dass dieses Projekt mit derselben Leidenschaft weiterbetrieben wird, welche wir noch in 2015 hatten. Wir sehen nach wie vor viel Potenzial und viel Arbeit."

Star-Investor Frank Thelen aus der VOX-Show "Die Höhle des Löwen" findet die Idee jedenfalls gut. "Es gibt viele, die gerne gründen und für die es dann ein attraktives Paket sein könnte", so Thelen gegenüber dem Portal Business Insider - sozusagen als Starthilfe, um sich endlich zu trauen. Ohne Konzept geht das aber nicht: "Hier kauft man eine Marke, Produkt, Website – aber wer soll es dann groß machen?" Hoffentlich weiß zumindest der neue Besitzer eine gute Antwort darauf.

Von Jasmin Pospiech