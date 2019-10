20 mal 20 Euro - so viel könnte Ihr Schein wert sein, wenn er diesen Fehler aufweist

Über drei Millionen 20-Euro-Scheine sind derzeit im Umlauf. Doch einige von ihnen könnten sehr viel mehr wert sein, als die aufgedruckte Zahl verspricht.

Geldscheine mit Fehldrucken erzielen mit ihrem Sammlerwert auf Tauschbörsen und Online-Marktplätzen hohe Preise, manche bis zu 500 Euro. Meistens werden sie zufällig entdeckt, wie von einer Frau aus Düsseldorf. Als sie beim Einkaufen ihren Geldbeutel zückte, kam ihr ein 20-Euro-Schein höchst merkwürdig vor.

Fehlerhafter 20-Euro-Schein war nach zwei Tagen auf Ebay fast das Zehnfache wert

Der 20-Euro-Schein der Düsseldorferin wies eine merkwürdige Falte auf, wo der Farbdruck nicht an der Unterlage haftet und deshalb hochsteht. Zunächst hielt sie den Schein für Falschgeld. Zuhause googelte die 39-Jährige nach diesem Druckfehler - und machte große Augen: Euroscheine mit diesem Merkmal erzielten auf Online-Marktplätzen bis zu 500 Euro. Also bot auch sie ihren Schein auf Ebay zum Verkauf an. Zwei Tage später lag der Preis bei 189 Euro. Doch die Online-Auktion läuft noch bis Ende des Monats - also könnte der Preis noch stark ansteigen und der Düsseldorferin damit das etwa Zwanzigfache von seinem ursprünglichen Wert einbringen, schreibt das Nachrichtenmagazin Focus.

Scheine und Münzen mit Fehlprägungen sind Sammlern viel wert

Auch Fünf-Euro-Scheine mit Druckfehlern werden teuer verkauft. Für sein einzigartiges Sammlerstück verlangte dieser Verkäufer satte 699 Euro. Münzfehlprägungen sind ebenfalls heiß begehrt. Wenn sich diese 50-Cent-Münzein Ihrem Geldbeutel versteckt, könnten über 700 Euro herausspringen. Besonders Zwei-Euro-Münzen sind unter den Sammlern begehrt. Manche werden für exorbitante Summen verkauft, wie diese Fehlprägung für 150.000 Euro. Schauen Sie doch einmal in Ihrem Geldbeutel nach, was sich da tummelt. Vielleicht versteckt sich hinter einer kleinen Münze ein kleines Vermögen.

