Vorsicht, Kostenfalle: Kommen jetzt Gebühren für Barzahlung?

Nachdem einige Banken Gebühren fürs Geldabheben verlangt haben, kommt nun der nächste Kostenhammer: Müssen wir bald für Barzahlungen im Supermarkt extra zahlen?

Es scheint einfach kein Ende zu nehmen – seit Anfang 2017 jagt ein Gebühren-Hammer den nächsten. Erst verlangten Sparkassen und Volksbanken Extra-Beiträge fürs Geld abheben, nun gerät das Bargeld weiter in Bedrängnis.

Müssen die Deutschen bald für Ihr Bargeld Gebühren zahlen?

Angeblich sollen Einzelhändler nun ebenfalls überlegen, ob sie Gebühren für Barzahlungen einführen wollen. Das berichtet jetzt zumindest die FAZ. So soll vor kurzem ein Kunde 25 Euro "Strafe" in einem Elektromarkt zahlen müssen, weil er wie gewohnt die Reparatur seines Fernsehens bar bezahlen wollte.

Die dreiste Rechtfertigung des Ladens: Die Barzahlung gelte als "abweichende Zahlungsart". Dem Kunden war allerdings keine andere Zahlungsmöglichkeit angeboten worden – ein Fall für die Verbraucherzentrale.

Diese findet die Vorgehensweise sehr grenzwertig – und begrüßt die Tatsache, dass der Kunde eine Klage gegen den Elektrohandel eingereicht hat. Mit Erfolg – der Laden darf die 25 Euro in Zukunft nicht mehr verlangen.

Supermarkt, Modeladen & Co.: Extra-Gebühren für Bargeldzahlungen?

Dennoch alarmiert der Fall – entsteht etwa ein Umdenken in Deutschlands Supermärkten & Co.? Für viele Deutsche wäre das wohl eine Zumutung – schließlich zahlen die meisten noch immer am liebsten ihre Einkäufe mit barer Münze.

Zumindest auf Online-Portalen mussten einige Kunden bereits dieselbe Erfahrung machen: Wie die FAZ verriet, sollen die Flugbuchungsplattformen fluege.de und flug.de 2016 ebenfalls Gebühren für diverse Zahlungsarten erhoben haben. Das Pikante daran: Damit wollen die Portale angeblich ihr eigenes Angebot an Kreditkarten in den Vordergrund stellen und sie für potentielle Käufer attraktiver gestalten.

Bargeld noch immer wichtig und beliebt bei den Deutschen

Doch die Verbraucherzentrale lässt das nicht gelten – sie fordert, dass Bargeld weiterhin kostenfrei bleibt. Schließlich ist es für die Deutschen noch immer ein unverzichtbares Zahlungsmittel und eine wichtige Alternative zu EC-Karte & Co.

Bis jetzt scheint der Elektrohandel auch nur eine Ausnahme darzustellen. Es scheint jedenfalls so, als würde das Bargeld nicht so schnell aus dem Alltag der Deutschen verschwinden. Schließlich ist es zum Beispiel in vielen Supermärkten noch der Fall, dass eine Kartenzahlung erst ab zehn Euro oder mehr möglich ist.

Und auch Mario Draghi, der Präsident der Europäischen Zentralbank, beteuert, dass das Bargeld nicht abgeschafft werden soll. Auch wenn Unkenrufe gegenteiliges vermuten lassen – und weiterhin für Zweifel bei den Deutschen sorgen.

Von Jasmin Pospiech