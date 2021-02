Lust auf Buletten, aber mal anders? Mit diesem Rezept machen Sie ganz einfache Fischfrikadellen

Fleischpflanzerl aus dem Meer

+ © imago-images Selbstgemachte Fischfrikadellen: eine leckere Abwechslung zu den üblichen Fleischpflanzerln. © imago-images

Die Fischfrikadellen sind eine tolle, schmackhafte Variante zum Fleisch-Klassiker. Zudem lassen Sie sich ganz einfach zubereiten, wie dieses Rezept beweist.

Wunderbar saftige und außen knusprige Pflanzerl, Buletten, Frikadellen oder Hackbällchen* – da kann fast niemand widerstehen. Doch dieses Rezept ist ganz besonders, denn damit braten Sie keine Fleisch-, sondern Fischfrikadellen! Fischpflanzerl oder Buletten aus dem Meer sozusagen. Die Zubereitung gelingt fast ebenso leicht wie bei der herkömmlichen Variante mit Hackfleisch.

Welcher Fisch für Fischfrikadellen?

Das ist das Schöne an diesem Fischfrikadellen-Rezept: Sie können bei der Wahl des Fisches frei entscheiden, was Ihnen schmeckt oder was es bei Ihrem Supermarkt oder Fischhändler gibt. In diesem Rezept werden zwei verschiedene Sorten Fisch verwendet, Seelachs und Kabeljau. Sie können aber zum Beispiel auch Rotbarsch nehmen oder alle drei Sorten mischen. Insgesamt benötigen Sie etwa 900 Gramm Fisch.

Sie können sowohl frischen Fisch, als auch tiefgefrorenen Fisch für dieses Rezept verwenden. Den TK-Fisch müssen Sie zunächst auftauen lassen und anschließend gut das Wasser ausdrücken, damit nicht zu viel Flüssigkeit in der Masse verbleibt. Sie brauchen für die Vorbereitung außerdem einen Fleischwolf, durch den Sie die Fischfilets drehen.

Rezept für Fischfrikadellen: Diese Zutaten brauchen Sie

550 g Seelachs

340 g Kabeljau

3 TL Salz

Pfeffer

1 eingeweichtes Brötchen

20 g Paniermehl (wenn Sie tiefgefrorenen Fisch verwenden: 30 g)

1 Zwiebel

2 Eier

Öl zum Braten

Fischfrikadellen selber machen: So gelingt das Rezept

Geben Sie den Seelachs und den Kabeljau, oder andere Fischsorten Ihrer Wahl, durch den Fleischwolf. Würzen Sie die Fischmasse mit Salz und Pfeffer. Zerteilen Sie das eingeweichte Brötchen in Stücke und geben Sie diese und das Paniermehl ebenfalls dazu. Schälen und hacken Sie die Zwiebel in feine Würfel. Geben Sie die Zwiebel und die Eier ebenfalls zur Masse. Verkneten Sie alle Zutaten gut miteinander. Geben Sie auf ein großes Holzbrett etwas Paniermehl, damit die Frikadellen nicht kleben. Formen Sie aus der Masse Frikadellen in der Größe Ihrer Wahl und legen Sie sie auf das Holzbrett. Heizen Sie eine große Pfanne auf mittlerer bis starker Hitze vor, geben Sie ordentlich Öl hinein und braten Sie die Fischfrikadellen unter mehrmaligem Wenden für etwa 12 Minuten. Tipp: Legen Sie nach etwa 8 Minuten den Deckel auf die Pfanne, damit die Fischfrikadellen schön durchgegart werden.

Zu den Fischfrikadellen schmecken zum Beispiel Salzkartoffeln, Kartoffelpüree oder ein frischer Gurkensalat. (mad) *Merkur.de ist Teil des bundesweiten Ippen-Redaktionsnetzwerks.

